Nos EUA, FDA aprova tratamento da Eli Lilly para Alzheimer

A agência regulatória de alimentos e remédios dos Estados Unidos, a FDA, aprovou o novo tratamento do grupo farmacêutico americano Eli Lilly para Alzheimer, conhecido como Donanemab.

Em decisão anunciada no fim da tarde desta segunda-feira (10), os 11 integrantes do comitê consultivo de medicamentos para o sistema nervoso periférico e central da FDA votaram que evidências de testes clínicos apoiam a eficácia do tratamento da Eli Lilly para pacientes com Alzheimer.

Posteriormente, o comitê concluiu, de forma unânime, que os benefícios do Donanemab superam os riscos para os tipos de pacientes que a Lilly avaliou em seus testes.

Às 10h50 (de Brasília), a ação da Eli Lilly caía 1,2% em Nova York, revertendo ganhos de mais cedo nos negócios do pré-mercado.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires