Mulher de 22 anos morre após ser esfaqueada em shopping de Niterói

Uma mulher de 22 anos morreu esfaqueada por um rapaz dentro de um shopping em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no início da tarde desta quarta-feira, 2. O rapaz, identificado como Matheus dos Santos da Silva, foi preso e, segundo a polícia, seria colega de classe da vítima em um curso e nutria por ela um amor não correspondido. Até a publicação da reportagem, o nome dele não havia sido divulgado e também não havia mais detalhes sobre a motivação do crime.

Vitórya Melissa Mota foi morta dentro de shopping em Nitérói – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, foi atacada com várias facadas pelo rapaz, dentro do shopping Plaza Niterói, no centro da cidade, por volta das 13h10. Houve correria e pânico nessa área do shopping, e o rapaz foi detido por seguranças e depois entregue à Polícia Militar, que o conduziu à 76ª DP (Niterói).

Acionados às 13h12, os bombeiros foram ao shopping, prestaram atendimento à vítima ainda no local e em seguida a conduziram ao hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói, mas ela chegou morta.

Em nota, o Plaza Niterói prestou solidariedade à família de Vitórya e afirmou que “repudia com veemência qualquer ato de violência e mais um crime de feminicídio que ocorre no País”. Informou ainda que o empreendimento “está prestando toda a atenção e suporte necessários aos familiares e segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações”.