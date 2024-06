Minhocão e mais quatro vias terão faixa exclusiva para motos em junho; veja onde

A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai implementar, até julho, mais 45,7 km de novas faixas azuis para motos na cidade. A sinalização deve chegar a vias das regiões Norte, Sul, Leste e Oeste.

Durante o mês de junho vão receber a nova sinalização:

Elevado João Goulart (Minhocão)

Avenida Aricanduva

Avenida Itaquera

Avenida Salim Farah Maluf

Avenida Cursino

Já em julho, devem ser implementados outros trechos da faixa azul:

Rua Vergueiro

Tiquatira I – Av. Gov. Carvalho Pinto

Tiquatira II – Av. Calim Eid e Dom Hélder Câmara

Avenida Inajar de Souza

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem como meta entregar 200 km da nova sinalização até o fim de 2024. Com o cronograma já anunciado, a cidade deve chegar a 168 km no final de julho.

A primeira via que recebeu o projeto da Faixa Azul foi a Avenida 23 de Maio, em 25 de janeiro de 2022. Após um ano, no trecho de 5,5 km, não foi registrado nenhum acidente fatal, destacou a Prefeitura.

Motociclistas estão entre as principais vítimas da violência no trânsito na capital paulista, que teve em 2023 o ano com maior número de mortes por acidentes com veículos desde 2015. Atualmente, a frota de motos da cidade é de 1,3 milhão de veículos em circulação.