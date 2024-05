Lula cancela participação em evento para focar em reuniões sobre o RS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a participação no evento de assinatura de convênios entre Itaipu Binacional, governo do Pará e prefeitura de Belém para a cidade sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP 30, em 2025. De acordo com a assessoria da Presidência, o cancelamento se deu porque o presidente fará reuniões sobre a situação no Rio Grande do Sul.

O evento estava previsto para as 11 horas no Palácio do Planalto. A cerimônia marca a assinatura de um investimento de R$ 1,3 bilhão da Itaipu Binacional para a melhoria da infraestrutura de Belém.

No período da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Lula no Palácio do Planalto.

De acordo com Haddad, “vai ter um anúncio da presidência sobre o Rio Grande do Sul”. “Nós levamos ao presidente os cenários e a Casa Civil está fazendo os acolhimentos”, disse o ministro após se reunir com o chefe do Executivo, sem especificar um horário.

Nesta segunda-feira, 6, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com representantes da Fazenda, Planejamento, Advocacia-Geral da União, entre outros, para tratar do tema.

“Semana de muito trabalho iniciada já tratando das ações de apoio ao Rio Grande do Sul e ao povo gaúcho com colegas ministros, técnicos dos ministérios da Fazenda, Planejamento e Orçamento, SRI, AGU e da Casa Civil”, publicou o ministro no X, antigo Twitter.