Inscrições do Enem terminam nesta sexta; veja datas da prova e calendário do exame

No último ano, 2,7 milhões de candidatos participaram do Enem - Foto: Rafa Neddermeyer_Agência Brasil

O prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina nesta sexta-feira, 7. Também se encerram nesta mesma data os pedidos para atendimento especializado e tratamento por nome social. Neste ano, a aplicação será em 3 e 10 de novembro, em dois domingos consecutivos. Na edição anterior, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram. Do total, 2,7 milhões de candidatos participaram do Enem.

A inscrição deve ser realizada na Página do Participante até as 23h59 desta sexta-feira (horário de Brasília).

A taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix (acessando o QR code que consta no boleto), cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 12 de junho.

Conforme edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 13 de maio deste ano, o participante que obtiver a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 e não comparecer às provas nos dois dias de aplicação deverá justificar sua ausência no sistema de isenção do Enem 2025, se desejar solicitar nova isenção para o exame.

Cronograma do Enem 2024

Inscrições: até 7/6/2024;

Pagamento da taxa de inscrição: até 12/6/2024;

Aplicação das provas: 3/11/2024 e 10/11/2024;

Divulgação do gabarito: 20/11/2024;

Divulgação do resultado: 13/1/2025.

Atendimento especializado

Solicitação: até 7/6/2024;

Resultado: 17/6/2024;

Recurso: 17/6/24 a 21/6/2024;

Resultado do recurso: 27/6/2024.

No dia das provas do Enem

Abertura dos portões: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início das provas: 13h30;

Término das provas no 1º dia: 19h;

Término das provas no 2º dia: 18h30.

As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes curriculares:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação.

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

No primeiro dia, os candidatos realizam as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de Ciências Humanas e suas Tecnologias – também é o dia da Redação. O participante responderá às questões da prova de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) escolhida na inscrição. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia, os participantes fazem as avaliações de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além de Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

Nome Social

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), não será necessário enviar documentos comprobatórios, no que se refere ao nome social, no momento da inscrição.

“Travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Neste contexto, antes de se inscrever, o participante deverá verificar as informações pessoais, junto à Receita Federal, e, se for o caso, atualizá-las”, acrescenta o instituto.

Reaplicação do exame

As provas serão reaplicadas para os participantes que se enquadrem nos critérios estabelecidos, nos dias 10 e 11 de dezembro deste ano. Essa alternativa é disponibilizada, segundo o Inep, em casos específicos, às pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, conforme prevê o edital.

O Enem

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni)”, avalia o Inep.

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).