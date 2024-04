Inmet prevê temperatura acima da média em praticamente todo País em abril

As temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o País neste mês de abril, principalmente na parte oeste das regiões Sul e Sudeste, além da Região Centro-Oeste. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Segundo o Inmet, nas regiões Norte e Nordeste, as temperaturas podem ultrapassar a média de 26°C.

Na Região Sudeste, devem variar entre 22°C e 26°C e, na Região Sul, entre 18°C e 24°C.

Já em áreas de maior altitude das regiões Sul e Sudeste, são previstas temperaturas inferiores a 17°C.

Chuvas

Com relação às chuvas, a tendência é de volume acima ou próximo da média na parte oeste da Região Norte.

Já no centro-leste do Pará, Tocantins e em grande parte da Região Nordeste, a previsão indica chuva abaixo da média.

Também há possibilidade de ocorrência de chuva na parte norte e leste da Região Nordeste em virtude da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), assim como o aquecimento do Atlântico Tropical.