Inep reconhece problema em site do Enem e diz que sistema foi normalizado

A página de divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 apresentou instabilidade de acesso na noite desta segunda-feira, 29. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) havia informado que os resultados poderiam ser obtidos a partir das 18h, mas os candidatos relataram dificuldades para ingressar na plataforma. Muitos afirmaram nas redes sociais que sequer conseguem acessar a página do Inep. De acordo com o órgão, o sistema só foi completamente restabelecido às 21h20.

O instituto reconheceu o problema em posicionamento na noite desta segunda-feira, dizendo que “a inconsistência técnica impacta o acesso dos estudantes ao portal”. “De acordo com o Serpro, responsável pela aplicação do Acesso Gov.br, cerca de 45% dos estudantes conseguem atendimento normal, mas os demais enfrentam dificuldades devido à lentidão do sistema. Os especialistas da empresa já identificaram a causa do problema e estão empenhados a solucionar a situação até o fim da noite. A previsão é que o sistema esteja completamente reestabelecido até meia-noite”, informou.

A divulgação do resultado para os candidatos que fizeram a prova física, o Enem digital e o Enem PPL, modalidade destinada para pessoas privadas de liberdade, estava prevista para após as 18h. Para conferir o desempenho, é necessário acessar a Página do Participante com login e senha individuais do candidato, mas o portal apresenta lentidão e dificuldade de acesso.

Os candidatos também podem conferir o seu desempenho por meio do aplicativo Enem Inep disponível no Google Play (para dispositivos Android) e na App Store (para iOS). Até o momento, o Inep não divulgou o balanço oficial do Enem 2020.

Os candidatos pode acessar a página do participante com o login gov.br, um acesso único a diversos serviços digitais do Governo Federal. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o MEC disponibilizou um telefone para consultas: 0800 616161. Procurado, o Inep ainda não divulgou uma previsão de estabilização para o sistema.

Veja abaixo o passo a passo para consultar sua nota.

