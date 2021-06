Incêndio atinge Hospital Pérola Byington, no centro de São Paulo

Um incêndio atingiu um dos andares do Hospital Pérola Byington, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido. Localizado na Bela Vista, o hospital estadual é referência em saúde da mulher.

As chamas atingiram o duto de ar-condicionado e começaram no quarto andar por volta das 7h30. Depois, a fumaça se alastrou para os andares superiores. O fogo foi extinto, mas os bombeiros precisaram dispersar a fumaça. Ao todo, 17 viaturas se deslocaram para o local. O quarto andar do prédio foi isolado, de acordo com a corporação.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o hospital já voltou a funcionar e que não foi necessário transferir pacientes para outros serviços de saúde.

“Apurações iniciais indicam que a origem foi o equipamento de ar condicionado de um setor ambulatorial. A Secretaria de Estado da Saúde já iniciou apuração sobre o incidente”, disse a pasta.

Por causa do incêndio, a SPTrans desviou 14 linhas de ônibus na Avenida Brigadeiro Luís Antônio nos dois sentidos.