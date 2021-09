Falha em Furnas provocou apagão de quase 1h no sábado em cidades de SP, RJ e MG

Uma falha em Rocha Leão, subestação de Furnas que fica localizada no município carioca de Rio das Ostras, foi a causa do apagão de cerca de uma hora registrado no sábado, 18, em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com a ocorrência, não foi possível entregar energia para a distribuidora que atende a região, a Enel, o que afetou a prestação de serviços.

Os problemas foram relatados a partir de 21h20 e teriam sido normalizados por volta de 22h30.

Subsidiária da Eletrobras, Furnas informou que está analisando as causas do ocorrido. “As proteções atuaram corretamente para isolamento da falha, causando o desligamento de todos os equipamentos dessa subestação. A equipe técnica de Furnas prontamente iniciou os procedimentos para o restabelecimento do fornecimento para a distribuidora”, explicou a estatal, referindo-se à Enel, que atende o Estado do Rio de Janeiro com exceção da capital.

Em nota, a Enel informou que a perturbação na rede de transmissão de Furnas “causou interrupção no fornecimento de energia em parte da região dos Lagos, Macaé, Cantagalo e Teresópolis”.

Segundo a concessionária, o fornecimento teria sido normalizado para todos os clientes às 22h32.

A Energisa apontou ainda que, por ter afetado as supridoras Light e Enel, a ocorrência gerou impactos na prestação de serviços a cerca de 60 municípios de Minas Gerais e à Nova Friburgo, no Rio.

Segundo a empresa, a pane teve início às 21h21 deste sábado e o sistema foi sendo restabelecido de forma gradativa, até a situação ser normalizada por volta de 22h para 100% dos municípios atendidos pela concessionária. “A equipe da Energisa continua acompanhando a situação, de prontidão 24 horas, e em contato com as supridoras e o ONS (Operador Nacional do Sistema), que é responsável pela análise do que ocasionou a ocorrência”, acrescentou.

O Operador Nacional do Sistema não soube informar imediatamente sobre o acidente, mas disse que vai divulgar uma nota ainda neste domingo, 19.