Dia Mundial do Livro: conheça bibliotecas gratuitas da USP, Unicamp e Unesp

Além da importância acadêmica, as universidades contam com um grande acervo literário, tanto físico e virtual

Nesta terça-feira (23) é comemorado o Dia Mundial do Livro, data importante para aprimorar o conhecimento, a leitura, a história, o enriquecimento cultural e intelectual das pessoas. E para alavancar ainda mais essa cultura, o Governo do Estado de São Paulo, por meio das universidades públicas: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) disponibiliza acesso gratuito à livros de diversos gêneros.

O secretário de SCTI, Vahan Agopyan, fala sobre como esse serviço público encontrado nas universidades, faz a diferença na sociedade, que pode obter mais conhecimento e acesso à livros tanto fisicamente como em formato virtual.

“Fico muito feliz em saber que nós do Governo do Estado de São Paulo propagamos conhecimento para a população por meio do rico acervo que é encontrado na USP, na Unicamp e na Unesp. É fundamental esse serviço que disponibiliza livros de forma gratuita para estudantes e demais interessados. E que vai além das bibliotecas físicas, também temos as bibliotecas virtuais, que a pessoa pode acessar de onde estiver”, comenta o professor.

USP

Com um acervo gratuito, a USP abrange diversas áreas de conhecimentos em seus livros, proporcionando obras completas que exploram temas como saúde, engenharia, turismo e educação. São 67 bibliotecas em suas unidades de ensino, museus e institutos de pesquisa dos diversos campus, que somadas ao Departamento Técnico da Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais, órgão da reitoria, que compõem o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP.

As bibliotecas físicas da universidade são abertas ao público para consultas e pesquisas, mas não têm empréstimo de livros. Mas a USP também conta com a Biblioteca Digital (BBM Digital) da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), que disponibiliza de forma ampla e gratuita um dos mais importantes acervos de documentos sobre o Brasil. Atualmente, mais de 3.500 títulos estão disponíveis em acesso aberto na BBM Digital. A biblioteca conta com mais de 60 mil itens que falam não apenas da história do país, mas também sobre o Brasil.

Ao todo, a USP conta com 2.434.137 livros em suas unidades físicas e 544.139 virtualmente. Para administrar as bibliotecas, a USP conta com a Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais, órgão da universidade responsável por alinhar a gestão da informação, da produção intelectual e das bibliotecas aos objetivos estratégicos da instituição.

Unicamp

O Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) é composto por 30 bibliotecas, sendo uma central, uma de obras raras e coleções especiais e 28 bibliotecas setoriais, localizadas nas unidades de ensino e pesquisa, centros e núcleos. As bibliotecas possuem um vasto acervo que abrangem diversas áreas do conhecimento que juntas enriquecem o ambiente acadêmico e cultural da universidade.

No que refere-se ao acervo bibliográfico impresso de livros, teses e dissertações, a Unicamp disponibiliza uma impressionante coleção que totaliza 1.096.758 materiais; em relação a títulos de periódicos impressos 19.504 títulos com centenas de milhares de fascículos; além disso, temos uma rica coleção de materiais especiais, somando 312.154 materiais.

As bibliotecas da Unicamp são acessíveis a qualquer pessoa da comunidade interna e externa para consulta do acervo. No entanto, o empréstimo de materiais está sujeito a algumas restrições: para a comunidade externa à universidade, esse serviço está disponível apenas por meio da Biblioteca Comunitária da Unicamp (BIBCOM), cujo acervo é voltado à literatura, conhecimentos gerais, entretenimento, entre outros temas. Para efetuar o cadastro para empréstimo de livros, é necessário ser morador de Campinas e Região. Nas demais bibliotecas do sistema, o empréstimo é restrito à comunidade acadêmica, composta por alunos, professores e funcionários da universidade.

O horário de funcionamento das bibliotecas pode ser consultado no seguinte link: aqui.

Além das bibliotecas físicas, a Unicamp oferece uma variedade de recursos online para enriquecer ainda mais o acesso ao conhecimento. Entre esses recursos, destaca-se a presença da Biblioteca Digital da Unicamp, que engloba diversas coleções digitais, facilitando o acesso a conteúdos acadêmicos e científicos. Adicionalmente, a universidade disponibiliza o Portal do Livro Aberto da Unicamp, um espaço dedicado à divulgação e acesso a obras digitais de livre acesso, contribuindo para a disseminação do conhecimento de forma gratuita e democrática. Para suprir a demanda por informações acadêmicas, a Unicamp mantém o Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos (PPEC) e o Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp, que oferecem acesso a artigos científicos, teses, dissertações e outros materiais produzidos pela comunidade acadêmica da universidade.

Até 2024, contabiliza-se um total de 40.854 títulos de periódicos eletrônicos no acervo da SBU, tanto físico como virtual, dos quais 2.854 são assinaturas exclusivas da Unicamp e 38.000 são acessados através do Portal de Periódicos da CAPES. Além disso, inclui 704.896 e-books, dos quais mais de 332.502 estão disponíveis permanentemente e o restante é acessível através de assinatura anual. O acervo também abrange 466 bases de dados referenciais ou de texto completo, com 70 delas sendo assinadas diretamente pela Unicamp e 396 disponibilizadas via CAPES.

Unesp

A Unesp contém 34 bibliotecas em seus campus e ainda um acervo digital, na Biblioteca Digital da Unesp, que reúne documentos de naturezas diversas, tais como livros e periódicos, possibilitando à sociedade acessibilidade ao conhecimento. As bibliotecas da universidade também são de acesso ao público.