Chuva vai continuar no feriado da Páscoa em São Paulo? Veja previsão

O tempo deve continuar nublado na cidade de São Paulo entre a Sexta-feira Santa (29) e o Domingo de Páscoa (31). De acordo com o Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE), é esperada uma gradativa elevação nas temperaturas, com possibilidade de chuvas isoladas.

Confira as temperaturas mínimas e máximas esperadas:

– Sexta-feira, 29: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC, com possibilidade de chuvas isoladas e chuviscos no fim da tarde;

– Sábado, 30: mínima de 18ºC e máxima de 28ºC, com possibilidade de chuva isolada no extremo sul, próximo à região da Serra do Mar;

– Domingo, 31: mínima de 17ºC e máxima de 29ºC, sem chuva.

A previsão de domingo é da Climatempo. As de sexta-feira e sábado são do CGE.

Litoral e interior de São Paulo

Segundo a Meteoblue, Ubatuba terá mínima de 22ºC e máxima de 27ºC, com chuva na Sexta-feira Santa e no sábado, mas não no domingo – apesar de o tempo continuar nublado. Ao sul, só chove na sexta no Guarujá, que deve ter mínima de 21ºC e máxima de 27ºC, com tempo predominantemente nublado.

Já em São José do Rio Preto, no interior do Estado, faz chuva fraca na sexta e no sábado. No domingo, o tempo continua nublado, mas sem chuva. A mínima é de 21ºC em todo o fim de semana e a máxima de 27ºC até sábado. No domingo, a máxima sobe para 30ºC. O clima é similar em Ribeirão Preto.

Em Bauru, no centro do Estado, o padrão de chuvas é o mesmo: acontece na sexta e no sábado e para no domingo. Já a temperatura tende a ficar mais alta: mínima de 20ºC e máxima de 31ºC, sem grandes variações ao longo dos dias. O clima é similar mais ao oeste do Estado, em Presidente Prudente.

Outras regiões do Brasil:

– Região Sul: a Sexta-feira Santa será de sol, com condições para pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite, na maioria das áreas. No Domingo de Páscoa, uma frente fia avança, trazendo chuva forte para o centro e oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o oeste e o sul do Paraná;

– Região Sudeste: o tempo fica úmido e quente com possibilidades de pancadas de chuva no fim da tarde e noite em todos os estados, mas especialmente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, há risco de chuva forte no domingo de Páscoa;

– Região Centro-oeste: o ar quente e úmido faz com que nuvens carregadas, cresçam sobre toda a região ao longo do fim de semana. Na sexta-feira e no sábado, especialmente à tarde e à noite, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e praticamente todo o Mato Grosso do Sul devem ter pancadas de chuva com raios;

– Região Nordeste: o tempo fica instável, com grandes chances de chuva nos três dias no litoral e no interior de todos os Estados. Na sexta e no sábado, os maiores volumes de chuva devem cair no Maranhão e no Piauí. Já no domingo, o risco é maior no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba, no Piauí e no Ceará;

– Região Norte: o tempo é instável ao longo do feriado por conta da grande disponibilidade de ar quente úmido. A Zona de Convergência Intertropical ajuda a manter as condições para precipitação e todos os estados terão períodos com sol, muitas nuvens e pancadas de chuva frequentes, principalmente à tarde e à noite.

As previsões são da Climatempo.