Brasil ultrapassa mil mortes por dengue e se aproxima de recorde histórico

O Brasil ultrapassou a marca dos mil óbitos por dengue nesta quarta-feira, 3. No total, foram confirmadas 1.020 mortes devido à doença em 2024, sendo que outras 1.531 estão em investigação, de acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Isso quer dizer que, só nas 13 primeiras semanas de 2024, o Brasil já se aproxima do maior número de óbitos confirmados por dengue em um ano desde o início do monitoramento dos casos pela pasta, em 2000. Atualmente, o ano com o maior número de óbitos confirmados é 2023, com 1.179 mortes.

Em relação ao número de casos, contudo, 2024 já havia superado os anos anteriores ao final da 11ª semana. No momento, mais de 2,6 milhões casos prováveis da doença foram registrados pelo Ministério da Saúde, sendo que o recorde anterior era de 1,6 milhão, em 2015.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o coeficiente de incidência da doença no País é de mais de mil casos por 100 mil habitantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir de 300 casos por 100 mil habitantes a situação já se trata de uma epidemia.

Apesar disso, nas últimas semanas, o cenário da dengue tem arrefecido na maior parte do País. Segundo comunicado emitido pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 2, 20 unidades federativas brasileiras apresentam tendência de estabilidade ou queda no número de casos da doença. Em contrapartida, sete ainda mostram chances de aumento.