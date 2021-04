Brasil tem mais de 31 mil casos em 24h e se aproxima dos 13 milhões de registros

O Brasil chegou neste domingo (4) a 12.984.956 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) e 331.433 mortes desde o início da pandemia. Os dados são provenientes da atualização divulgada pelo Ministério da Saúde.

Dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo – Foto: Divulgação

Nas últimas 24 horas, foram registrados 31.359 casos e 1.240 novos óbitos pelas secretarias estaduais de Saúde.

Os dados indicam também que 1.296.002 pacientes estão, neste momento, em acompanhamento. Outros 11.357.521, o correspondente a 87,5% dos infectados, já se recuperaram.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Os registros de casos e mortes costumam ser menores em feriados, sábados e domingos, em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Saúde. O represamento das informações durante os finais de semana costuma inflar os dados dos dias seguintes.

Estados

São Paulo chegou a 2.527.400 pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (1.156.435) e o Rio Grande do Sul (860.136). Já o Acre tem o menor número de casos (71.157), seguido de Roraima (90.350) e do Amapá (98.898).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em número de mortes, São Paulo também lidera, com 77.020 óbitos. O Rio de Janeiro (37.687) e Minas Gerais (25.654) aparecem na sequência. Os estados com menos mortes são o Acre (1.291), Amapá (1.323) e Roraima (1.352).