Avião de pequeno porte cai em fazenda no Mato Grosso

Um avião de pequeno porte caiu instantes após a decolagem de uma fazenda em Sorriso, no Mato Grosso, na manhã desta sexta-feira, dia 7. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, dois homens que ocupavam a aeronave morreram no acidente. Conforme a corporação, o avião tinha como destino a cidade de São José do Rio Claro, também no Estado do Mato Grosso, mas estava retornando ao local de partida, quando caiu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Até a publicação desta matéria, não tinham sido divulgadas as identidades das vítimas.