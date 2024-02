Até quando o calor segue em SP? Veja previsão

O calor que está atingindo a cidade de São Paulo é característico da estação de verão e deve permanecer pelo menos ao longo das próximas duas semanas. A máxima deve ficar na casa dos 30ºC, com exceção de alguns dias, e há possibilidade de chuva, principalmente entre os períodos das tardes e das noites.

“Ao longo do próximo fim de semana, as temperaturas até podem reduzir um pouco em função da maior variação da nebulosidade, então, por exemplo, a máxima na capital paulista deve ficar na casa dos 26ºC no sábado, 2. Porém, no domingo, 3, que vai ser um dia com bastante incidência solar, as temperaturas já devem voltar a se elevar”, afirma Luíza Cardoso, meteorologista da Climatempo.

Segundo ela, é comum, para esta época do ano, as temperaturas neste patamar. “A climatologia de temperatura máxima de fevereiro é de 28°C, ou seja, a média de temperatura máxima de fevereiro é de 28ºC”, explica a meteorologista.

Madrugadas quentes

Com temperaturas acima de 20ºC, as madrugadas, no entanto, são muito quentes para os padrões normais da capital paulista.

A temperatura mínima na madrugada de quarta-feira, 28, foi a mais quente do mês, registrando 23,6ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A maior mínima deste ano até agora foi de 24,1ºC, em 17 de janeiro.

“É importante destacar que ainda estamos sob a influência do fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico Equatorial e em boa parte do Brasil eleva as temperaturas, e por consequência, a sensação térmica”, acrescenta a meteorologista da Climatempo.

É preciso de preparar para um período de variação de temperatura e abafado.

Veja a previsão para os próximos dias:

*Quarta-feira: entre 21ºC e 31ºC;

*Quinta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

*Sexta-feira: entre 19ºC e 28ºC;

*Sábado: entre 18ºC e 26ºC;

*Domingo: entre 17ºC e 29ºC.

Calor e pancadas de chuva

Conforme a previsão feita pela Meteoblue, a temperatura máxima deve permanecer na casa dos 30ºC pelo menos até o dia 12 de março, com a possibilidade de os termômetros não passarem de 26ºC somente no sábado, como já citado anteriormente, e também na quarta-feira, 6.

Com relação as chuvas, as instabilidades continuam com força e provocando pancadas mais significativas entre as tardes e o início das noites pelo menos até sexta-feira, 1º. Ainda de acordo com a Meteoblue, entre sábado e segunda-feira, 4, não há estimativa para precipitações. As chuvas retornam na terça-feira, 5.

Tempo abafado

Nesta quarta-feira, o dia foi marcado por sol, variação de nuvens e temperatura em elevação na cidade de São Paulo, com sensação térmica de 34ºC em mais um dia abafado.

Entre a tarde e a noite, a presença de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento. “Há potencial para formação de alagamentos”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quinta-feira, 29, o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo continua abafado. “Entre o meio da tarde e a noite, retornam as condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, descargas elétricas e rajadas de vento”, alerta o órgão municipal.

Na sexta-feira, muitas nuvens e aberturas de sol estarão presentes pela manhã. Entre o meio e o fim da tarde, há risco de chuva moderada a forte e rajadas de vento.