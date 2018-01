Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos

calor e a umidade deixam a capital e a Grande São Paulo com chuvas de moderada a forte intensidade neste domingo, 14, acompanhada de raios, rajadas de vento e probabilidade para queda de granizo. Às 16h40 toda cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos.

Há uma linha de instabilidade que está provocando chuva nas regiões Campinas, Jundiaí, Sorocaba e São Roque, no interior paulista, de acordo com o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

A segunda, 15, deve começar com variação de nuvens e termômetros em torno dos 21°C. No decorrer do dia, o sol predomina e faz calor. Entre o meio da tarde e o início da noite haverá a formação de áreas de instabilidade que provocarão pancadas isoladas de chuva acompanhadas de rajadas de vento. Há potencial para precipitações fortes e formação de alagamentos. A máxima atinge os 31°C.