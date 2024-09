Em um evento prestigiado e cheio de emoções, Zezé Di Camargo foi anunciado como o mais novo embaixador do Grupo Pura. A coletiva de imprensa, realizada na terça-feira (24), reuniu profissionais do setor, autoridades, investidores e amigos próximos, que testemunharam a oficialização dessa parceria.

Durante o anúncio, o advogado do grupo, Rodrigo Teixeira, destacou o alinhamento entre os valores de Zezé e a missão da Pura, enfatizando o impacto que o artista trará à marca ao representá-la em todo o País.

Para Zezé, a escolha foi natural: “Valorizar o sonho de uma casa própria sempre foi algo muito pessoal para mim, e a Pura realiza esse sonho para tantas famílias”.

Por outro lado, Givaldo Araújo, o “Pura”, presidente do grupo, se mostrou satisfeito com a parceria e disposto a expandir ainda mais os negócios. Destaque para a homenagem feita para dona Cícera, mãe do fundador do Grupo Pura, que emocionou até mesmo o artista.

O evento marcou o início das comemorações pelos 20 anos de atuação da empresa, que tem sede em Americana. O LIBERAL esteve presente registrando e, pelo que apuramos, até o final do ano outras celebrações devem acontecer, inclusive com a possibilidade de um show do próprio embaixador.

Apresentação de Zezé Di Camargo como novo embaixador do grupo Pura – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Divulgação

Construindo sonhos

Com 20 anos de história, o Grupo Pura se consolidou como uma referência na construção civil da região de Americana e Campinas. Com mais de 500.000 m² construídos e uma equipe inovadora, o Grupo Pura não apenas entrega imóveis, mas cria lares, priorizando o conceito de viver bem e com qualidade.

Além disso, a empresa reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, integrando energia solar e boas práticas ambientais em seus empreendimentos. “Construir é acreditar no futuro”, e o Grupo Pura se dedica diariamente a transformar sonhos em realidade.

