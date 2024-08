Vitrine: Reinauguração do Recanto Verde

Depois de uma breve pausa, o charmoso Recanto Verde Eventos reabriu suas portas em Nova Odessa! Sob o comando do simpático Luiz Olivato o espaço passou por uma atualização para voltar a atender aos clientes.

Muito bem localizado no início da Avenida Ampélio Gazzetta – próximo a rodovias e perto da cidade – o Recanto Verde foi lançado em 2004, com a proposta de realizar eventos em um local rústico, em contato com a natureza. Durante a pandemia, precisou interromper as atividades, tempo que acabou servindo para reestruturar o espaço.

Atualmente, o novo Recanto Verde conta com uma bela sala de noiva, com espaço para maquiagem, banheiro privativo e sala de descanso. Além disso, todo o paisagismo – uma das grandes marcas do espaço – ganhou nova cara e está ainda mais impactante.

Para apresentar a novidade, o espaço ofereceu um badalado coquetel, com a presença de diversos profissionais do mercado, tais como assessores, Djs, Buffets, músicos, docinhos finos e lembrancinhas.

“A repercussão do nosso retorno foi positiva, pois os eventos realizados em lugares rústicos e naturais estão em alta”, afirmou Olivato ao LIBERAL, que esteve presente registrando este momento. Confira!

Estrutura

Com uma ampla área de mais de 12.000 m², um dos diferenciais do Recanto Verde é a ampla visão do evento, o que ajuda a promover uma festa totalmente integrada. Somado a isto, as possibilidades para locais de cerimônias são amplas e todas oferecem uma ambientação intimista, agradável e tendo como pano de fundo a natureza.

Aos prestadores de serviços, a estrutura também é completa, com direito a estacionamento interno e lago ornamental, perfeito para fazer fotos.

Recanto Verde Eventos

Endereço: Avenida Ampélio Gazzetta, S/N, Nova Odessa

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Telefone: (19) 99107-3401

Instagram: @recantoverdeventos_