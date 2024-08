Vitrine: Farma Vida em Santa Bárbara d’Oeste

A Farma Vida Farmácia acaba de inaugurar sua terceira unidade e agora, além de estar presente em Americana e Nova Odessa, também atende em Santa Bárbara d’Oeste. Inovadora, a empresa nasceu do sonho de duas estudantes de farmácia em 1990, cresceu, se fortaleceu e atualmente passa por um processo de expansão, sempre mantendo a essência presente em seu slogan: “Manipulação personalizada, cuidando de você e toda a sua família desde 1990”.

Extremamente apaixonadas pelo que fazem, as sócias Ana Maria Fabri e Eunice Fabri possuem, além da formação em farmácia, especializações em manipulação magistral, pós-graduação em homeopatia, farmácia clínica, entre outras. Assim sendo, não surpreende estarem à frente da empresa que se tornou referência no mercado.

Além da manipulação personalizada, incluindo linha de suplementos nutricionais, nutricosméticos, fitoterápicos, florais e homeopatia, a Farma Vida também atende na divisão humana e veterinária. A inauguração em Santa Bárbara d’Oeste aconteceu com festa, tendo como principal objetivo atender a região e levar comodidade aos clientes. Como em todas as demais, a unidade barbarense possui a mesma qualidade na manipulação, atendimento diferenciado e produtos eficazes para garantir a saúde, bem-estar e longevidade saudável.

“A inauguração superou todas as expectativas, pois estiveram conosco pessoas muito importantes para o nosso sucesso ao longo desses 34 anos. Clientes, fornecedores, parceiros, prescritores e colaboradores que comemoraram essa grande conquista junto com a gente”, comentaram elas ao LIBERAL. Cerca de 150 pessoas passaram pelo coquetel. Confira alguns momentos.

Um pouco de história

A Farma Vida Farmácia nasceu em 28 de julho de 1990, em um espaço de 30 m² no bairro Cidade Jardim. Em 2003, transferiram a farmácia para a área central de Americana, com mais de 400 m² e vários laboratórios.

No ano de 2013, com muito esforço e trabalho de excelência, ampliaram a empresa, inaugurando a primeira filial em Nova Odessa, com laboratórios específicos para formulações veterinárias. Em julho de 2024, chegaram a Santa Bárbara d’Oeste, com uma unidade muito bem localizada, na Avenida São Paulo.

5 coisas que você precisa saber sobre a Farma Vida

– Os equipamentos são de alta tecnologia.

– Existe o monitoramento de todo o processo magistral, garantindo segurança e eficácia.

– A equipe é qualificada com capacitação e treinamentos frequentes.

– O atendimento farmacêutico é personalizado.

– A auditoria interna e externa é feita de forma continuada.

Farma Vida – Unidade de Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Avenida São Paulo, 1.355, Cidade Nova II

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Telefone: (19) 3458-6767

WhatsApp: (19) 99179-4525

Redes Sociais: @soufarmavida (Instagram) e /farmavidaamericana (Facebook)

Site: farmavidafarmacia.com.br