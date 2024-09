Vitrine: Confira as fotos do encontro de Locadores do Brasil

No dia 31 de agosto, a empresa americanense Transmunck/Guindasforte promoveu o 2º Encontro de Locadores e Fornecedores de Equipamentos do Brasil

No dia 31 de agosto, a empresa americanense Transmunck/Guindasforte promoveu o 2º Encontro de Locadores e Fornecedores de Equipamentos do Brasil. Assim como na edição anterior, o evento foi organizado por Willian Bonifácio, diretor da Transmunck, em parceria com Anderson Morais, diretor da empresa mineira MK Guindastes.

Desta vez, o encontro ocorreu no recinto da Festa do Peão e reuniu locadores e fornecedores de equipamentos de todo o Brasil, que tiveram a oportunidade de se encontrar, promover networking e conferir as últimas novidades do mercado. Além disso, o evento contou com o lançamento de novos modelos de equipamentos munck e guindastes. Um dos grandes destaques foi o impressionante guindaste de 400 toneladas, que chamava a atenção de longe.

Ao chegarem ao evento, os convidados recebiam chapéus estilo panamá, que os ajudavam na proteção contra o sol. Além disso, o festival de brindes criativos, funcionais e personalizados também merece destaque, juntamente com o sorteio de vários itens, o que, além de presentear, divertiu os participantes. Com várias atrações, o evento também contou com um festival de churrasco, assinado por Guga Nardini, do Bárbaros, o que foi amplamente elogiado.

Cerca de 500 pessoas participaram do encontro. Com o sucesso absoluto da segunda edição, a terceira já está confirmada para 2025, ainda sem data definida, mas com a certeza de que será histórica. O LIBERAL registrou tudo. Confira!

Patrocinadores do evento

XCMG, SANY, ING, Palfinger, Lima e Silva, Qualimax, Tadano, Tsuno, Sindipesa, CSI, TSX, Iron mak, Dinamo, Liebheer, ACSA, ALLLiFT, MA Engenharia, Guindasilva, VPOL, Elevare latina, Uniforte, Manitowoc, TKA.

Sobre Transmunck

A Transmunck / Guindasforte foi fundada há mais de 20 anos. A empresa se fortaleceu ao longo do tempo, prestando serviços como locações de guindastes, muncks, remoção industrial, içamentos, contêineres, empilhadeiras, pranchas e plataforma elevatória.

Transmunck

Endereço: Rua Vitório Pertile, 131, Vila Bertini – Americana

Insta: @transmunck_locacoes

Face: facebook.com/transmunck

Telefones: (19) 3461-2366 e (19) 9825-18500

Site: transmunck.com.br

Check-list

– Local: Recinto da Festa do Peão

– Assessoria: Regi Vedovato

– Decoração: Marisa do Fun Club

– Som e Iluminação: Som 90 Graus

– Churrasco: Guga Nardini (Leia-se Bárbaros)

– Chopp: Brahma Chopp

– Vinhos e Espumantes: JK

– Drinks: Lua Bar Drink

– Sobremesas: Skimoni e churros

– Segurança: Focar

– Ambulância: MEDCOR

– Entretenimento: Explosão e Alegria e Diferença Recreação

– Atrações Musicais: Artéria Rock, Leo Bueno & Júlio César

– DJ: Cesar Filter