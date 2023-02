Villa Harmonia está sob nova direção

Há dez anos, o Villa Harmonia abria suas portas em Nova Odessa, para em pouco tempo se tornar um dos salões de eventos mais badalados da região. Ao longo de sua primeira década, muitos dos eventos mais chiques e inesquecíveis de nossa sociedade foram realizados em seu charmoso espaço, composto por três mil metros de área aberta.

Diante desse marco, o espaço está sob nova direção e o comando é de um casal que entende muito de festa: Lisa e Odair Romeiro, da Odair Romeiro Boutique de Flores. Com mais de 20 anos de mercado, Odair contabiliza uma vasta experiência na área de decoração para festas, jardins e manutenções, além de buquês e cestas. Assim, estar à frente do Villa Harmonia é só mais um desafio em uma carreira consolidada pela excelência.

Para apresentar a nova direção aos fornecedores, o simpático casal e sua equipe recebeu cerca de 200 fornecedores da área de eventos. O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!

01 Lisa e Odair Romeiro com os filhos Valentina e Miguel – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

02 Aline Gonçalves e Marcelo Silverio (Aline Doces) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

03 Felipe e Giovana Manzi (Casa Festa) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 DJ Daniel Leal – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 Renata Falzoni e Fazan (Fazan Buffet) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Gisele e Fernando Remédio com as filhas Olívia e Maria Luiza – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Juninho e Carmem Akim – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 Amanda e Anderson Feboli – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 Espaço ganhou móveis rústicos como adicional – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

10 Espaço verde do Villa Harmonia é um dos destaques do salão – Foto: Divulgação

Adriana e Fernando Pedrina (Afonso’s Bar) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Airton Sgobin e André Miranda – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Amaury Hernandez e Jose Roberto Lopes – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Cida Schiavon e Felipe Schiavon – NOVO VILLA HARMONIA (15) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Dani e Renato La Selva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Daniela Lima – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Danúbia Rocha – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Elly Bueno – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Glenan Faedo, Elio Martins, Anelise martins e Leandro Martins (Relux) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Guacyara Haddad (GR Produções) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Jairo Rocha e Elô – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Janifer e Serafim – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Jean Cunha e Sônia Farinasi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Kelen Lago e Fátima Furlan – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luana Almeida – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luís Furlan e Letícia Damasceno – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Matheus Rodrigues e Hellen Rocha – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Mauricio Cerri, Bárbara Cerri, Carlos Andrade e Priscila Andrade – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Nayra Rinaldi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Odair Romeiro e Lisa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sandra Santana, Dominique Yonara, Lisa Romeiro e Kerollin Santos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Solange Pasquoto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Tatiane Siqueira e Glenan Faedo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Tiago Liasch e Carla Tonon – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Valéria Nascimento e José Carlos Baccan – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Novidades no Villa

Além de todo charme e beleza natural do salão climatizado, agora, a estrutura também conta com lustres e móveis rústicos. Segundo a direção, a ideia é oferecer aos noivos, debutantes e demais contratantes algo a mais, afinal, em eventos, tudo precisa ser locado.

Portanto, esse é um mimo aos clientes, que acaba agregando muito valor. Além disso, o jardim, que já era incrível, passou por uma remodelação e está ainda mais encantador. Outra novidade é a ideia de manter o espaço aberto no período noturno em toda primeira quarta-feira do mês.

A visitação é uma maneira de oferecer a oportunidade das pessoas poderem visualizar o espaço à noite, inclusive com toda iluminação acesa, dos lustres ao jardim.

Villa Harmonia Eventos

Endereço: Avenida Roberto Agostinetto, 35, Parque Industrial Harmonia, Nova Odessa.

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 13h às 18h, com disponibilidade para agendamento de horário.

WhatsApp: (19) 98151-8189

Redes Sociais: @villaharmoniaevento