A Vida Inc. foi criada com a missão de desenvolver empreendimentos diferenciados e cuidadosamente planejados, proporcionando aos clientes o espaço ideal para escreverem suas histórias. Nesse espírito, a incorporadora apresentou recentemente o Vida Firenze, fruto da parceria com a inovadora Trinus .Co. O Vida Firenze se destaca por sua arquitetura imponente, com uma fachada que rompe a monotonia e oferece um design que foge do comum. A aplicação de cerâmica em tijolo na fachada adiciona um toque acolhedor, característico da Vida Inc.

Com uma torre única, assinada pelo escritório F Poles Arquitetura, o empreendimento conta com 104 apartamentos, incluindo opções Garden e duas coberturas de 179 m². Além disso, oferece um sofisticado Sky Lounge, proporcionando uma atmosfera arejada e momentos inesquecíveis. A localização privilegiada, com fácil acesso à SP-304, é um destaque à parte. Em resumo, o Vida Firenze foi pensado para oferecer uma experiência única e ser um espaço para a realização de sonhos. A apresentação para convidados e parceiros aconteceu em grande estilo. Confira!

01 Evento de lançamento movimentou o espaço em Santa Bárbara D’Oeste – Foto: Leonardo Matos_Liberal A arquiteta Milena Celante entre os sócios da Vida Inc. Thiago Teixeira e Lucas Perez – Foto: Leonardo Matos_Liberal Alexandre Bassora da Audaz, empresa responsável pelo O marketing do empreendimento – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ana Cláudia Souza e Mariane Mello – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ana Matarazzo e Juliana Matarazzo Perez – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ana Paula Folster e Priscila Furlan – Foto: Leonardo Matos_Liberal Beatriz Catizane Teixeira (House Vida Inc.) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Cynthia Neves e Aline Karaski (Vida Inc.) – Foto: Divulgação Daiana Maia, Djefferson da Silva, Gislaine da Silva, Rodrigo Henrique da Silva, Ana Cláudia (Vancouver Imobiliária) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Dráusio Mendes e Raquel Chaves Sobreira (Menso Imobiliária) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Edeilda Rodrigues, Laís Marques Fernandes e Heber Marques Fernandes (Cortinas Firenze) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Evento apresentou o apartamento decoração – Foto: Leonardo Matos_Liberal Eweron Santos e Debora Teruel Liasch – Foto: Leonardo Matos_Liberal Felipe Sanches, vice-prefeito – Foto: Leonardo Matos_Liberal Juliana Avansi e João Paulo Avansi – Foto: Leonardo Matos_Liberal Empreendimento conta com 104 apartamentos, incluindo opções Garden e duas coberturas de 179 m² – Foto: Leonardo Matos_Liberal Empreendimento conta com 104 apartamentos, incluindo opções Garden e duas coberturas de 179 m² – Foto: Leonardo Matos_Liberal LANÇAMENTO DO FIRENZE (57) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lilian Peres e Sheila Azevedo – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lounges foram montados para acomodar melhor os convidados – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lucas Garcia (Trinus&Co) com Thiago Teixeira e Lucas Perez (Vida Inc.), Gabrielle Veroneze (Trinus&Co) e o prefeito de Santa Bárbara D’Oeste, Rafael Piovezan – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lucas Garcia e Gabrielle Veronese – Foto: Leonardo Matos_Liberal Marcelo Rodrigues e César Oliveira (House Vida Inc.) com Vitor Fronza – Foto: Leonardo Matos_Liberal Moreno Gomes e Vitor Macedo Renesto (Absoluta Imobiliária) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rafael Bueno, Gabriel Bueno e Romualdo Novelli (Bueno Imobiliária) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ramon Domingos e Paula Daiane Monteiro – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rodrigo Henrique da Silva e Murilo Sabino (Vancouver) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Teo Oliveira, Adilson Moscardini e Éder Rodrigues – Foto: Leonardo Matos_Liberal Thiago Teixeira e Lucas Perez, sócios da Vida Inc. – Foto: Leonardo Matos_Liberal Vivian Fronza – Foto: Leonardo Matos_Liberal Empreendimento conta com 104 apartamentos, incluindo opções Garden e duas coberturas de 179 m² – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Os interiores do Vida Firenze foram projetados para estimular a mente e promover o relaxamento, sempre considerando a funcionalidade de cada ambiente. No térreo, uma ampla área de piscina integrada ao jardim, espaço gourmet, playground e área pet proporcionam lazer e convivência. A fachada frontal, com um generoso recuo, cria uma sensação de amplitude visual.

No primeiro pavimento encontram-se as áreas sociais, como salão de festas com varanda, academia, coworking e um espaço beauty. Detalhe: essas áreas comuns serão entregues mobiliadas, conforme o memorial descritivo. As plantas são oferecidas em três opções de metragem: 67 m², 85 m² e 104 m², com infraestrutura completa nos apartamentos.

6 Informações que Vale a Pena Saber sobre o Vida Firenze

Área técnica para ar-condicionado. Instalação de infraestrutura seca para suportar de 3 a 4 pontos de ar-condicionado, dependendo da configuração da planta. Janelas com persianas integradas. Varanda gourmet com ponto de gás para churrasqueira. Preparo para aquecimento a gás e cabeamento para automação. Pacote opcional de personalização e integração.

Vida Firenze Empreendimento Imobiliário Ltda

Previsão de entrega: Agosto de 2027

Agosto de 2027 Endereço: Rua José Cândido Ferreira, 172, Santa Bárbara d’Oeste

Rua José Cândido Ferreira, 172, Santa Bárbara d’Oeste Telefone: (19) 3463-6311

(19) 3463-6311 Redes Sociais: Instagram, Facebook e Linkedin

Instagram, Facebook e Linkedin Site: www.vidainc.com.br

www.vidainc.com.br Plantão de Vendas: Avenida Pastor Diógenes Wiezel, 230, Jardim Firenze, Santa Bárbara d’Oeste

Avenida Pastor Diógenes Wiezel, 230, Jardim Firenze, Santa Bárbara d’Oeste Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 16h.

