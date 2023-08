Veja fotos do café da manhã para os pais na Exótica

Aproveitando o Dia dos Pais, a Ótica Exótica promoveu um café da manhã especial na unidade de Americana, localizada na Rua Rui Barbosa, 331, Centro. O evento aconteceu no sábado (12) e levou cerca de 50 pessoas.

Sempre simpáticos, os anfitriões, Karin e Alexandre Kresner, fizeram questão de recepcionar a todos pessoalmente e as presenças de dois dos filhos deles (Polyana e Alexandre Kresner Filho), além do fundador da Exótica, seu Toninho Kresner, deram ainda mais charme ao evento em homenagem aos pais.

Além disso, a participação de alguns integrantes do grupo BNI Magnum, também movimentou o encontro.

Destaque para a visita do maratonista Hugo Farias, do Projeto Propósito, garoto-propaganda da campanha de marketing do Dia dos Pais. Morador de Americana, no mesmo dia ele alcançou a marca de 350 maratonas consecutivas. Para quem não sabe, a ideia do projeto dele é alcançar 365 maratonas de 42 km cada, em um período de 365 dias.

Como não poderia deixar de ser, todos foram recepcionados com um belo café da manhã, repleto de delícias e com aquele cafezinho que já é famoso na Exótica. Confira nas fotos um pouco de como foi.

03 Hugo Farias.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ana Cláudia Cavadas de Oliveira e Lucilene Zanotti.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Edson Monma e Catia Santos

06 Pedro Marin e Carolina Alves Marin, na expectativa da chegada do primeiro filho.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Melanie e André Almeida com Lívia e Bianca – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No clique, o pessoal do BNI que foi prestigiar, entre os anfitriões e o maratonista – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Alexandre Kresner entre os filhos Alexandre Kresner Filho e Polyana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Alexandre Kresner Filho e Polyana Kresner – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ana Cláudia Cavadas de Oliveira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Hugo Farias entre Alexandre Kresner e Karin – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Karin Kresner e Alexandre Kresner – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Três gerações de Kresner, Alexandre Kresner Filho, Alexandre Kresner, Toninho Kresner e Polyana Kresner – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Karin Kresner – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Promoção

No dia 27 de agosto, a Exótica fará o sorteio de um óculos de sol durante a última maratona 365 do Projeto Propósito. Para participar, acesse o Instagram da ótica, curta o post, siga a @otica_exotica, @karinkresner e @hugofarias365, marque 3 pessoas nos comentários (não vale perfil de famoso ou contas comerciais) e compartilhe nos seus stories marcando a @otica_exotica.

Ótica Exótica

Unidades em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste

Instagram: @otica_exotica