Localizado na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa, e próximo a duas importantes vias de ligação do Estado de São Paulo — as rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Anhanguera — o Centro de Distribuição da AVT Distribuidora Solar acaba de iniciar suas operações na cidade. Com uma área total de 5.096 m², o espaço tem capacidade para abrigar aproximadamente 35 mil módulos.

A instalação do centro visa melhorar a logística, permitindo entregas mais rápidas dos kits fotovoltaicos. Com isso, será possível otimizar o frete FOB para todo o território paulista, com retirada programada após 72 horas, mediante agendamento antecipado. Além disso, a operação conta com entrega expressa utilizando VUC (Veículo Urbano de Carga) em um raio de até 150 km.

A implementação do Centro de Distribuição gerou 30 novos empregos e ainda há vagas abertas em algumas áreas. Em contínua expansão, com esta inauguração a AVT busca otimizar o atendimento em todo o Brasil. Além do CD de Nova Odessa, a Distribuidora Solar também possui uma unidade no Mato Grosso do Sul.

“Estamos sempre pensando na expansão da empresa. Temos no mesmo complexo outros galpões que se conectam ao atual, possibilitando que, em uma futura expansão, possamos dobrar a área”, comentou Thales Medeiros, gerente operacional do CD.

A inauguração ocorreu esta semana e foi realizada em três etapas ao longo de um dia, reunindo integradores parceiros de várias localidades de São Paulo, totalizando cerca de 60 visitantes. Confira!