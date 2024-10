Sumaré acaba de receber mais uma unidade da PetCamp, a 80ª loja da rede. Localizada na populosa Nova Veneza, a unidade foi inaugurada para atender à grande demanda da região.

Entre os serviços oferecidos está uma ampla variedade de produtos para animais de estimação, incluindo rações, medicamentos, acessórios e petiscos. O empreendimento também conta com serviços de banho e tosa, atendimento veterinário e entrega delivery.

Em pouco tempo de funcionamento, a loja já se tornou um sucesso, recebendo muitos elogios, especialmente pela excelente localização.

A inauguração foi marcada por uma festa com música, presença de personagens divertidos para entreter as crianças, distribuição de pipoca, algodão-doce e muitos brindes, além, é claro, de promoções especiais em todas as rações e uma oferta de sachês por apenas R$ 0,99.

Aproximadamente 170 pessoas visitaram o espaço ao longo do dia. O LIBERAL acompanhou o evento. Confira!

Tuane Aline (CSA Promoções e Eventos) participando da distribuição de brindes e brincadeiras com os clientes que passaram para prestigiar a inauguração – Foto: Marcelo Rocha/Liberal A equipe PetCamp está sempre pronta para melhor atender aos clientes – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Banho é feito por profissionais especializados que primam pelo bem-estar dos animais – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Espaços preparados para receber os animais com carinho e acolhimento – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Personagens animados fizeram a alegria das crianças – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Ótima localização no coração de Nova Veneza é uma das vantagens da nova PetCamp de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Os clientes também encontram os mais variados medicamentos na PetCamp – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um pouco de história

A PetCamp é o lugar ideal para você fazer compras para o seu pet, oferecendo a conveniência de uma grande rede, mas com o atendimento personalizado de uma loja de bairro.

Fundada em 1985, a paixão por pets impulsionou a empresa a colocar à disposição dos tutores tudo o que seus companheiros peludos precisam para uma vida saudável e feliz. Hoje são 80 lojas em mais de 29 cidades, com a previsão de entrega de mais duas unidades em Campinas, ainda em 2024.

Além das lojas físicas, a PetCamp também oferece e-commerce por meio de um site intuitivo e seguro, que proporciona uma experiência de compra online simples, com entrega rápida e eficiente para diversas regiões.

Promoções

A PetCamp disponibiliza um programa de fidelidade com descontos exclusivos para os tutores, além de notificações sobre as ofertas vigentes. Para os clientes que preferirem, as lojas também oferecem pacotes de serviços de banho e tosa, bem como consultas veterinárias.

O que diz a diretoria

“Nossa missão é oferecer aos tutores de animais de estimação uma experiência de compra excepcional, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade, que atendam às necessidades individuais de cada pet. Através de um atendimento carinhoso e personalizado, buscamos ser um refúgio de amor e cuidado para os animais e seus tutores, cultivando a boa vizinhança com os pets e seus humanos, criando conexões e estreitando relacionamentos”, disse a diretoria da PetCamp.

PetCamp/Sumaré

Endereço: Estrada Municipal Mineko Ito, 4.282 – Jardim Dulce (Nova Veneza)

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos e feriados, das 9h às 14h

Instagram: @redepetcamp

Telefone: (19) 98951-6532

