Unidade do Paris 6 em Santa Bárbara d’Oeste já está funcionando

Restaurante abriu as portas na quarta-feira para convidados e hoje faz sua inauguração; confira quem esteve no coquetel de lançamento

A rede de restaurantes Paris 6 passa a funcionar a partir desta quinta-feira no Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste. Na noite de quarta (29), um coquetel para convidados movimentou a sede da nova loja.

A equipe do LIBERAL esteve presente e a coluna social Vitrine com a cobertura do evento está programada para ser publicada na edição da próxima terça-feira, contudo, confira nas fotos de Marcelo Rocha algumas das pessoas que conheceram, em primeira mão, a casa que tem capacidade de atendimento para 60 pessoas e um menu composto por cafés, lanches rápidos, bolos, doces de vitrine, porções, além é claro dos famosos pratos assinados pelo empresário e fundador do Paris 6, Isaac Azar, que ao que tudo indica deverá marcar presença no local nesse primeiro dia de atendimento ao público.

1 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

2 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

3 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

4 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

5 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

6 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

7 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

8 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

9 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

10 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

11 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

12 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

13 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

14 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

15 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

16 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

17 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

18 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

19 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

20 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

21 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

22 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

23 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

24 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

25 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

26 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

27 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

28 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

29 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

30 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

31 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

32 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

33 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

34 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

35 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

36 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

37 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

38 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

39 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

40 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

41 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

42 Inauguração do Paris 6 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Serviço

Paris 6 – Villa Multimall

Endereço: Av. Santa Barbara, 1.205 – Mollon, Santa Bárbara d’Oeste

Horário de Atendimento: De segunda a domingo das 10h às 22h.

Instagram: @paris6_santabarbar

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.