Última reunião plenária do ano no Ciesp Americana

Ao longo do ano de 2022, o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana promoveu uma série de atividades em prol aos seus associados, entre elas as reuniões plenárias, realizadas a cada dois meses, que sempre trouxeram novidades do setor, informações e muitos temas pertinentes ao universo no qual estão inseridos.

A última plenária do ano foi realizada recentemente, em uma das salas do NoHotel, e não foi diferente. Dessa vez, o encontro levou para a pauta a palavra dos profissionais da Câmera de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp/Ciesp, os doutores Roberto Muller e Jéssica Cacique, que na ocasião sanaram as dúvidas de ordem jurídica das empresas.

Aproveitando o encontro, o evento também contou com a presença e apoio do Sicredi, que, por sua vez, apresentou benefícios atrativos para a indústria e associados. Tradicional, as plenárias são direcionadas aos diretores, conselheiros, associados e convidados. O LIBERAL sempre acompanha. Confira!