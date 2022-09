O casal Marcelo Atanazio e Marina Campos – empresários com 13 anos de atuação no segmento moveleiro – colocou toda sua experiência na criação da Sohlo Ambientes Planejados. O empreendimento, que já existe há cinco anos, expandiu os horizontes e, desde março desse ano, está com o showroom de atendimento instalado no Welcome Center, em Americana. A escolha do local foi pensando na maior comodidade dos clientes, que assim podem ser atendidos em horários flexíveis, com segurança e estacionamento grátis.

Instalada no piso inferior do Welcome, a empresa é especialista em móveis planejados e se destaca tanto pela qualidade em cada projeto, independentemente de tamanho, quanto pelo atendimento exclusivo e personalizado que oferece a cada cliente, inclusive com garantia de 5 anos.

Contando com uma equipe de mais de 50 colaboradores especializados em mobiliário, maquinário automatizado para precisão milimétrica e fábrica própria situada na cidade, eles são realmente destaque no mercado.

Apesar de não ser uma inauguração, para apresentar oficialmente o espaço, os proprietários ofereceram um café da manhã para clientes, amigos e o público em geral. Cerca se 50 pessoas prestigiaram o coffee break, que teve a mesa de delícias assinada por Fabiana Pisoni Lopes Bardi. Confira!