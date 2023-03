Shopping Americana Mall já é realidade

Colocação do primeiro pilar da obra foi acompanhada por representantes do empreendimento, parceiros de negócios, autoridades e imprensa

Não é exagero nenhum dizer que o dia 1ª de março de 2023 foi um dia histórico para Americana, assim como o dia em que houve o anúncio de que a cidade finalmente teria seu sonhado shopping, em julho passado. É que na última quarta-feira, o Americana Mall comprovou que suas obras estão realmente em pleno vapor, com a colocação de seu primeiro pilar.

Simbólico, o marco foi acompanhado por representantes do shopping, parceiros de negócios, autoridades locais e a imprensa. Durante o tour pela obra, o diretor do shopping e idealizador do projeto de trazer o empreendimento para a cidade, Roberto Restum, brincou algumas vezes de que, para quem duvidava, estava ali a prova de que o Americana Mall já é uma realidade.

Segundo ele, esse foi o primeiro de 260 pilares que farão parte do centro de compras. Com a proposta de trazer uma arquitetura moderna, o projeto assinado pelo profissional Jayme Lago Mestiere traz um conceito lifestyle e deve atrair público de toda a região.

Em tempo, vale lembrar que o Americana Mall é um empreendimento da Top Brands Fashion Group, em parceria com a Construtora Baggio e tem previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2024.

Sobre o shopping

Estima-se que o empreendimento terá 28 mil m², 120 lojas, praça de alimentação com 14 operações de fast food, além de três lojas âncoras, dois restaurantes e estacionamento com 1.300 vagas. Também haverá seis salas de cinema. Além disso, o espaço deve gerar 2 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos. A obra está localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2370, Vila Israel.