Seo Fritz Móveis e parceiros entregam sala reformada para ‘flor’ do Rosa do Bem

Há muito tempo, o mês de outubro em Americana é marcado pela campanha Rosa do Bem. Esse ano, a participação da loja Seo Fritz Móveis promoveu uma ação bacana, em benefício a uma das “flores” – apelido carinhoso que as mulheres acompanhadas pelo Instituto Rosa do Bem recebem, após o diagnóstico de câncer de mama. A iniciativa consistiu em entregar um ambiente completamente reformado para a vencedora, premiada em sorteio.

Moradora do Vale das Nogueiras, Degail Pereira da Silva foi a contemplada com a ação. “Fiquei muito emocionado, foi uma coisa surreal”, declarou ela para a coluna. O prêmio foi uma sala reformada pelas lojas Zuhause Móveis e Colchões, JBF Construções, G2 Gesso, MC Pinturas, Comfert tudo para Construção, Petri Planejados e Santana Engenharia e Instalações.

Além disso, Fernando Botega, engenheiro da JBF Construções, acompanhou de perto. “A reforma da Degail foi muito gratificante, ela é uma vencedora, tivemos muita tranquilidade em trabalhar na casa e ela ficou feliz em estar nas decisões da construção do projeto e demais detalhes do ambiente”, contou. O Grupo Liberal esteve presente e registrou a entrega. Confira!