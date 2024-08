O Savegnago Supermercados está celebrando 48 anos de atuação. Para comemorar a data, os clientes “Save Ganhe” foram presenteados com uma grande surpresa: o mundo mágico de Harry Potter. Na promoção, a cada R$ 50 em compras em todas as lojas da rede, o consumidor ganha um pacote com quatro figurinhas adesivas da franquia. Já as compras com valor igual ou superior a R$ 250, pagas com o “Nosso Cartão”, garantem a entrega de mais um pacote.

O Livro Ilustrado Harry Potter, que abre as portas para um ambiente cheio de magia, pode ser adquirido por R$ 14,99. Além disso, as lojas Savegnago Supermercados estão com cenários instagramáveis de Harry Potter e, ainda, promovendo encontros para troca de figurinhas entre os participantes. A campanha vai até o dia 11 de setembro. O Grupo Liberal esteve presente no lançamento realizado em Sertãozinho, lembrando que a campanha é válida nas lojas do Savegnago Supermercados presentes em 20 cidades do interior paulista, incluindo unidades em Sumaré, Hortolândia e Americana, que são da região do Polo Têxtil.