São Vicente inaugura loja em Barueri

Essa semana o São Vicente escreveu mais uma página importante em sua história: inaugurou uma unidade em Barueri. Agora, a rede possui 17 lojas no Estado de São Paulo.

A abertura para convidados contou com a presença de autoridades, imprensa e empresas parceiras. Muito bem instalado na Estrada dos Romeiros,448 – Vila Boa Vista, o empreendimento está incrível e muito moderno.

Além das novidades em todos os setores, a unidade oferece a oportunidade de fazer compras através do e-commerce: supersvonline.com.br, e até por meio do app Ifood. Além de facilitar a vida dos moradores da cidade e região, a rede ainda gerou 220 empregos diretos e mais 50 indiretos. Muito bom poder divulgar mais essa conquista da família São Vicente. Confira nas fotos de Allisson Roberto como foi a inauguração.

01 A chegada do São Vicente na cidade de Barueri é um marco na história da empresa de origem americanense

02 Seu Maurício Cavicchiolli e a esposa dona Elza Cavicchiolli

03 Marcos Cavicchiolli

04 O descerramento da faixa inaugural é sempre um momento de realização e alegria

05 Luciana Bueno

06 Jeferson Silveira

07 Maurício Cavicchiolli

08 Arlete Rejianes Cavicchiolli e Mario Leonardo Cavicchiolli

09 Andréa Cavicchiolli

10 Edevaldo Duarte e Érika Stivanin

11 Alex Ferreira

12 Ana Paula Beraldo e Márcio Stivanin Jr

13 Bruna Furlan, deputada federal

14 Rubens Furlan, prefeito de Barueri

Responsabilidade Social

Sabendo da sua responsabilidade social, o São Vicente contribuiu com a doação de R$ 30 mil reais com o cartão Superessencial para as famílias em vulnerabilidade social. No total serão atendidas 300 famílias já cadastradas no Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia.

Vale dizer que a doação faz parte de campanha nacional, organizada pelo setor supermercadista através da ABRAS, APAS e demais Associações Estaduais de Supermercados, levando alimentação básica para os mais necessitados. Inspirador!