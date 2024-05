Na manhã do último dia (14), Campinas foi palco de um momento histórico: a CAPREM realizou seu maior meeting de lançamento em suas duas décadas de existência, marcando assim sua estreia na cidade. Com mais de 800 corretores presentes, entre exclusivos e parceiros de imobiliárias locais, o evento foi permeado por grandes expectativas e um único objetivo: transformar sonhos em realidade.

O encontro não apenas refletiu o compromisso da empresa com a excelência e a inovação, mas também marcou um momento significativo em sua jornada, dedicada há anos à construção de lares e comunidades com qualidade e paixão. A apresentação do empreendimento foi conduzida com sucesso pelo diretor comercial, João Chinelato, e o gerente de vendas de Americana, Guilherme Oliveira.

Um dos destaques do evento foi a participação especial do embaixador da marca, o renomado cantor sertanejo Sorocaba, cujo carisma e talento encantaram e inspiraram o público, com uma palestra poderosa sobre empreendedorismo. Sua presença trouxe uma atmosfera única e motivadora, reforçando o espírito empreendedor que impulsiona cada projeto da CAPREM.

A escolha de Campinas como local para este lançamento não foi apenas estratégica, mas também simbólica, representando progresso, expansão e reconhecimento.

“Ao celebrarmos este momento histórico, reiteramos nosso compromisso com a excelência, a inovação e, acima de tudo, com a realização dos sonhos de nossos clientes. Agradecemos a todos que fizeram parte deste evento memorável e aguardamos ansiosamente por continuar construindo juntos um futuro brilhante. O San Pietro chegou trazendo consigo a harmonia de viver bem”, declararam.