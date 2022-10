Rosa do Bem no Seo Fritz Móveis e Colchões

Empreendimento ganha notoriedade pela campanha Outubro Rosa, lançada no último dia 5

Há quatro anos atuando em Americana, o Seo Fritz Móveis e Colchões é uma loja conhecida por móveis soltos, decorações e home wear. Pois agora o empreendimento também ganha notoriedade pela campanha Outubro Rosa, lançada no último dia 5. A ação fará parte da programação da 12ª edição da iniciativa idealizada pelo Instituto Rosa do Bem, comandado brilhantemente pela empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel.

Para colaborar, a loja, juntamente com alguns parceiros, está promovendo uma exposição, além de uma campanha “compre e doe”. Segundo a diretoria, o objetivo é colaborar e dar força à campanha do Outubro Rosa na cidade. Assim sendo, os diretores Christiano Grings e Mara Grings lançaram um desafio para a equipe: fazer de outubro o melhor mês das lojas Seo Fritz e Zuhause Móveis e juntos colaborarem com parte das vendas para o instituto.

Para isso, eles estão contando com um time forte de parceiros que ajudam a fortalecer a iniciativa, que doará uma porcentagem das vendas para o instituto. Além disso, eles convidaram algumas arquitetas para montarem ambientes nas lojas, inspiradas nessa temática.

Quem quiser conferir pode passar no showroom ou acompanhar pelas redes sociais. Cerca de 80 pessoas compareceram ao evento de lançamento e nós registramos. Acompanhe!