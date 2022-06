Rodada de Negócios 2022

Cerca de 150 pessoas marcaram presença no evento realizado no Vila Harmonia, em Nova Odessa, com a participação de 23 empresas âncoras

Há mais de 10 anos, a Rodada de Negócios do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) movimenta Americana e região, criando oportunidades para colocar empreendedores em contato com grandes empresas, gerando networking e abrindo portas para novos negócios.

Esse ano, o encontro aconteceu após quase 3 anos sem poder ser realizado, devido à pandemia. Assim sendo, ele foi ainda mais especial e significativo. Além disso, aconteceu exatamente no Dia da Indústria (25 de maio), uma data simbólica para o mercado.

O presidente do Ciesp, Rafael Cervone, não pôde estar presente, porém, enviou um vídeo para parabenizar empresários, executivos e trabalhadores. “O trabalho de vocês é a grande força da indústria nacional. É a energia que faz pulsar a economia, garantindo que produtos essenciais cheguem aos brasileiros, além de agregar imenso valor à pauta de exportações”, disse ele no conteúdo.

Cerca de 150 pessoas marcaram presença no evento realizado no Vila Harmonia, em Nova Odessa, com a participação de 23 empresas âncoras. O LIBERAL apoiou a iniciativa. Confira!

01 Diretores do Ciesp, Alexandre Brochi e Leandro Zanini – Foto: Claudeci Junior – Liberal

02 Abertura do evento também contou com a presença de autoridades da região – Foto: Claudeci Junior – Liberal

03 Oswaldo Delfin Nogueira, 1º vice-diretor do Ciesp – Foto: Claudeci Junior – Liberal

04 A equipe do Ciesp, Silvia Boaventura, Mariana Jeronymo, Cristina Gomes e Jeferson Araújo – Foto: Claudeci Junior – Liberal

05 Cláudio Homero Rodrigues ( Cosmoplast) e Fabiana Dester ( secretária de Indústria e Comércio de Cosmópolis) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

06 (CONFIRMAR O NOME DELE e Juçara Rosolen, presidente da Acino – Foto: Claudeci Junior – Liberal

07 Flávio Mendonça, Nadine Lopes e Giuliane Trevizam (Cemara) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

08 Maurício Souza e Karina Mendes (Grupo MBM) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

09 Marcelo Santos e Jaqueline Martins (Dpo Net) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

10 Wellington Anderson Silva e Gustavo Cruz (Welmy) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

11 Ana Regina Leite e Robson Francisco da Silva (RS Café) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

12 Camila Michelotto (Evonik) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

13 José Renato Botteon da Silva (Denso do Brasil) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

14 Juliana Giolo, Leonardo Ferreira e Matheus Baptista (Sylvamo) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

15 Rodada de Negócios sempre é um ótimo momento para criar boas oportunidades e fechar grandes parcerias – Foto: Claudeci Junior – Liberal

17 Amanda Cardoso ( Agilbag) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

18 Andrea Aparecda Galdino e Gláucia Ferraz (Casa Tempero) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

19 Vinicius Trevisan Spada (Arcelormittal Brasil), Núbia Rafaela Cordeiro Delmondes e Endrigo Mael de Lima – Foto: Claudeci Junior – Liberal

20 Eduardo Orpinelli e Daniel Almeida (Tecnoroad Rodas e Pneus) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

21 Mariuza Picconi (Nova Plast) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

22 Geovani Machado Talharo (Baerlocher do Brasil) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

25 Fernanda Helena Honorato Páscoa (Marelli) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

27João Flávio Ferraz (Lef Pisos) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

28 Henrique Lara, Affonso Fidelis e Nivaldo Mattedi (9 Business Park) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

30 Lucas Nosé Donato e Luiz Henrique Parolin Massuchetto ( Grupo Sabará) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

32 Giancarlo Queirazza (Indústrias Romi) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

33 Mário Luiz Bardou e Gláucia Vieira ( Rhodia Solvay) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

34 Monize Helena Bini e Bárbara Luana Tagliar (Caterpiller) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

35 Sebastião Adauto Pereira e Pamela Fernanda de Almeida ( Baetlocher do Brasil) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

36 Rita de Cássia Moreno dos Santos (Mag Sac) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

37 Valdir Luiz de Lima (Mastra Indústria) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

38 Edson Berggren (Barbarex) e Henrique Orsini – Foto: Claudeci Junior – Liberal

39 Karina Mendes ( Grupo MBM) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

40 Maurício Souza (Grupo MBM) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

41 Rafael Brocchi (chefe de gabinete de Nova Odessa) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

42 Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana – Foto: Claudeci Junior – Liberal

43 Fábio Polidoro e Sandro Lima (Grupo Liberal) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

44 Matheus Mendes (Sesi) , Wellington Silva (Ciesp) e André Luis Martins da Silva (Sesi) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

45 Alexandre Catto e Aline Fabiana Domingos (SENAI) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

46 Pedro Marin (NJE) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

47 Alessandra Mineli Guelere e Carlos Telles (Lamberti Brasil) – Foto: Claudeci Junior – Liberal

48 – Foto: Claudeci Junior – Liberal

49 – Foto: Claudeci Junior – Liberal

50 – Foto: Claudeci Junior – Liberal

51 – Foto: Claudeci Junior – Liberal

52 – Foto: Claudeci Junior – Liberal

A Rodada de Negócios sempre é uma oportunidade para estreitar as relações comerciais em nossa região, ainda mais considerando que foram 837 reuniões em uma única tarde. Por isso, a nossa missão permanece em defender a indústria, estimular as parceiras estratégicas e viabilizar a cultura de inovação e tecnologia para os nossos associados” Leandro Zanini, diretor titular do Ciesp Americana

Empresas Âncoras