Reunião Plenária do Ciesp

Terceira reunião bimestral do ano do Ciesp foi realizada no dia 2 deste mês, no NoHotel Premium

A terceira reunião bimestral do ano, organizada pela Diretoria Regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), aconteceu no dia 2, em uma das salas de eventos do NoHotel Premium. Dessa vez, o encontro contou com duas importantes apresentações.

A primeira foi a realizada por André Luis Martins da Silva e Matheus Mendes, do Sesi (Serviço Social da Indústria), que abordaram o programa Trilha de Saúde e Segurança no Trabalho.

O objetivo da ação, segundo eles, é para preservar a vida e o bem-estar do trabalhador, por meio de gestão e do cumprimento às NRs (Normas Regulamentadoras), o que garante às empresas que elas estejam atuando dentro da lei e longe de acidentes.

Já a segunda apresentação ficou a cargo do coordenador regional do Meio Ambiente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Alexandre Vilella, que esteve falando sobre as obrigações ambientais, como licenciamentos e gerenciamento de resíduos sólidos, além do cenário hídrico 2022/2023.

Na ocasião, também houve a entrega de certificados aos novos associados, assim como a divulgação de notícias sobre os eventos da Regional. Confira nas fotos algumas presenças.

Dia da Secretária está de volta

A 9ª edição do evento em comemoração ao Dia das (os) Secretárias (os) acontecerá no dia 30, no próprio auditório do Ciesp. Esse ano, o tema do encontro será “Mulheres de Verdade – Conte sua História”.

As duas convidadas a partilharem suas trajetórias são Ariane Ventura (foto), que atua como General Manager Brazil and Argentina na Vibrantz Technologies Inc. (Ferro Enamel), e Claudia Porteiro, que compartilhará suas experiências como empresária, nutricionista e chef. As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 3478-1105. Vale a pena!