Há uma semana aconteceu a primeira reunião plenária promovida pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em Americana. O evento também foi o primeiro com a nova diretoria, que agora tem como diretor titular Leandro Zanini, como 1º vice Oswaldo Delfin Nogueira, e 2º vice Alexandre Brochi.

O evento realizado em uma das salas de reunião do Hotel Florença reuniu cerca de 50 pessoas, entre autoridades de Americana, Nova Odessa e Cosmópolis, cidades que fazem parte da jurisdição do Ciesp/Americana.

Além disso, marcaram presença representantes do Senai, Sesi e Fiesp, assim como representantes da diretoria do Ciesp/SP e demais cidades da nossa macrorregião, comprovando o prestígio do evento e da entidade.

Destaque para a presença ilustre do presidente do Ciesp, Rafael Cervone, que gentilmente aceitou o convite para falar sobre as tendências mundiais do setor industrial, pauta importante e muito produtiva. Relevante, o evento repercute até hoje. Confira nas fotos um pouco de como foi.