Após muito tempo sem poder fazer eventos presenciais devido aos protocolos de segurança contra a Covid-19, o NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana retomou com sucesso a sua programação de palestras.

O primeiro convidado para ministrar o conteúdo foi João Albanezi, que falou sobre o tema “Tecnologia impulsionando Negócios”, assunto de extrema importância para a realidade atual. Gratuito, o evento reuniu cerca de 50 pessoas e teve uma excelente repercussão.

A comissão organizadora já confirmou que o próximo encontro com palestra será realizado no dia 3 de maio. Contudo, como o CIESP está sempre promovendo atividades para os associados, para ficar por dentro de tudo, o ideal é seguir as redes sociais: @ciespamericana.