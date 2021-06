Restaura Jeans Americana de portas abertas

Depois de algum tempo preparando o novo espaço, a Restaura Jeans Americana está oficialmente funcionando na Avenida Paulista, 379, Colina, desde o último sábado, quando aconteceu a inauguração com direito a café da manhã para os clientes.

Simpáticas, as proprietárias Marina e a mãe Mercedes Sanchez Gallart Chicone se mostravam muito satisfeitas de estar de casa nova, inclusive pela repercussão entre os clientes. “Tivemos muita procura por nossos serviços”, comentaram elas no dia da inauguração.

Melhor localizada, em um espaço mais clean, porém, mantendo a tradição da qualidade dos serviços e do ótimo atendimento o negócio está um charme.

Por falar em serviço, a Restaura Jeans Americana tem como proposta ser um centro de serviços onde o cliente possa resolver todos os problemas do vestuário e da casa, tudo com muita criatividade e respeito ao meio ambiente, já que o conceito da franquia valoriza a sustentabilidade através do reaproveitamento de modo geral.

Confira nas fotos de Marcelo Rocha como foi a inauguração e não deixe de seguir a página da empresa no Instagram: @restaurajeansamericana. Tem sempre muita dica, novidade e promoções por lá.

01 As proprietárias da Restaura Jeans Americana, Marina e Mercedes Sanchez Gallart Chicone

02 Família Chicone reunida para o clique da Vitrine

03 Renan Pinto e Marina Chicone

04 Mercedes e Carlos Chicone

05 Leila e Thiago Chicone com a filha Isabel

06 A costureira Davina Pereira de Araújo Souza entre Mercedes e Marina Chicone

07 Elaine e José Armando Girardi

08 Núria Sanchez Moreira Lenhare entre os filhos Isabela e Felipe

09 Adilson Pereira Lima e Fabiana Lima

10 A Restaura Jeans Americana está localizada na Avenida Paulista, 379, Colina

11 Felipe e Osabela Sanchez Moreira Lenhare

12 Restaura Jeans

13 Restaura Jeans

Restaura Jeans Americana

Endereço: Avenida Paulista, 379, Colina

Atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 18h, e aos sábados, das 9 às 13h

Telefone e WhatsApp: (19) 3406-3336

Instagram: @restaurajeansamericana

Facebook: Restaura Jeans Americana

Serviços oferecidos: Tingimento de roupas (cama, mesa e banho), tênis de tecido, costura e customização de todo tipo de roupa (desde alfaiataria, malha, jeans e até mesmo couro), lavanderia especializada para todo tipo de peça (também incluindo cama, mesa, banho e tapetes), renovação, reidratação e retingimento de artigos de couro em geral (bolsas, calçados, jaquetas, saias, vestidos e calças) também são serviços oferecidos pela Restaura Jeans, além da venda de uma linha de produtos como cheirinhos para roupa e itens para conservação do couro.