Reinauguração da USI barbarense

Após algumas reformas para melhorar a experiência do cliente, além da ampliação do mix de produtos, a unidade da farmácia USI Para Todos de Santa Bárbara d’Oeste foi reinaugurada com direito a readequação na política de desconto, o que significa dizer que as pessoas terão ainda mais acesso aos tratamentos médicos.

Para a inauguração, a farmácia preparou uma série de promoções, com diversos medicamentos e produtos com preços especiais, com destaque para a perfumaria. Fraldas Pampers, desodorantes Dove Aerosol e Leite Ninho são alguns produtos com preços diferenciados que merecem ser conferidos.

Apesar da cara nova, a confiança dos clientes no que a farmácia oferece continua a mesma, afinal, credibilidade se constrói com o tempo e nesse endereço a unidade já está há mais de uma década.

Passado esse lançamento, aproveitamos a publicação das fotos da inauguração para dar um spoiler: a rede promete que em breve trará mais novidades tanto para Santa Bárbara d’Oeste quanto para Americana. Aguardem!

06 Guilherme Luciano Biagi e Luciano Biagi, proprietários da rede.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

06 Valquiria Tazinafo (atentente de balcão).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

07 As colaboradoras da unidade. Valquiria Tazinafo, Natalia Nalesso e Carina Mondoni.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Carina Mondoni (atentente de balcão) – INAUGURAÇÃO USI EM SBO (20).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Gabriela Grippa, Thiago Silva, Lilian Grillo e Luciane Banow – INAUGURAÇÃO USI EM SBO (59).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

INAUGURAÇÃO USI EM SBO (62).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Kátia rosolen Nazato – INAUGURAÇÃO USI EM SBO (89).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Natalia Nalesso (farmacêutica) – INAUGURAÇÃO USI EM SBO (10).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Raphaela Frankin e Guilherme Luciano Biagi, proprietário da rede – INAUGURAÇÃO USI EM SBO (48).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

01 Guilherme Luciano Biagi, proprietário da rede.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

02 Luciane Banow (Suprimentos) e Thiago Souza (Gerente Regional).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

03 A gestora, Lilian Grillo.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

04 A farmacêutica da unidade, Natalia Nalesso.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

05 Gabriela Grippa (Gestão de Pessoas).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Sobre a USI

A Rede de Farmácias USI Para Todos possui 5 unidades, sendo 1 em Santa Bárbara d’Oeste e outras 4 em Americana. Atualmente, a Usi é composta por 4 tipos de negócios: drogarias, delivery, farmácia de manipulação e ótica, totalizando mais de 15 mil atendimentos ao mês.

Com o slogan “Somos por você, somos Usi Para Todos”, seu grande propósito é ajudar a melhorar a qualidade de vida dos clientes. Por essa razão, além de todas as vantagens, atua com programas de descontos, inclusive com o Farmácia Popular (que oferece medicamentos gratuitos), assim como atende convênios com as maiores empresas da cidade e região, como Canatiba, Mag Sac, Denso, Caterpillar (Vidalink), Goodyear (Vidalink), Santista, Toyobo, entre outras.

Além disso, em todas as unidades a preocupação com equipamentos de segurança para o armazenamento e comercialização de medicamentos é uma das áreas mais criteriosas. Destaque para as salas de serviços farmacêuticos que garantem comodidade e privacidade aos clientes.

USI – Santa Bárbara d’Oeste