Reinauguração da Ótica USI Para Todos, em Americana

Com investimentos em novas marcas muito conhecidas no mercado, ela se posiciona como uma das melhores óticas da cidade

A Ótica USI Para Todos completou em 2022 seus 21 anos de atuação. Assim como os demais negócios da rede, ela passou por um processo de reformulação para melhor atender aos clientes. Replanejada, está mais bonita e com muito mais opções, embora mantendo a mesma qualidade de atendimento de sempre.

Com investimentos em novas marcas muito conhecidas no mercado, ela se posiciona como uma das melhores óticas da cidade. Entre os grandes nomes que os clientes poderão encontrar na Ótica USI estão Max Mara, Swarovski e Versace. Além disso, algumas como Emilio Pucci e Ermenegildo Zegna são exclusividade do empreendimento.

Destaque para a consultoria completa oferecida, que vai desde a escolha das armações e das lentes personalizadas até a orientação de como promover limpezas, assim como a garantia de fazer os ajustes necessários.

Para marcar a reinauguração, Guilherme Luciano Biagi, proprietário da rede, com apoio de familiares e colaboradores, preparou um evento bem animado, com um coquetel assinado por Márcia Del Rio Buffet. Além disso, houve o sorteio de um óculos solar lindíssimo, da marca Emílio Pucci, feito entre os clientes que compraram armações ou lentes.

Aproveitando, a Ótica USI está oferecendo desconto especial nessa semana de Natal, com 10% em todos os solares, armações e lentes com parcelamentos em até 10 vezes nos cartões, em parcelas mínimas de R$ 50. Ótima oportunidade de garantir um excelente presente. Então, aproveitem!

O proprietário da rede USI, Guilherme entre os pais, Elaine e Luciano Biagi – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Ótica USI oferece aos clientes marcas renomadas e exclusivas – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Reinauguração foi muito comemorada pela equipe e também pelos clientes – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Apresentando alguns destaques das coleções de óculos de sol, Michelle Baccan, Rafaeli Marques, Elaine Biagi e Letícia Ferreira – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Guilherme Biagi com a equipe de Ótica, Michelle Baccan, Rafaeli Marques e Letícia Ferreira – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

A Ótica USI possui grandes marcas em seu portfólio – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Petit Comité assinado por Marcia Del Rio Buffet recepcionava clientes e convidados especiais no dia da reinauguração – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Equipe brindando mais um marco do ano de 2022 para a USI – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Raphaela Frankin e Guilherme Luciano Biagi, proprietário da rede – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Sobre a USI

A Rede de Farmácias USI Para Todos tem cinco unidades, sendo uma em Santa Bárbara e outras quatro em Americana. Atualmente, a USI possui quatro tipos de negócios: Drogarias, Delivery, Farmácia de Manipulação e Ótica, totalizando mais de 15 mil atendimentos ao mês.

Ótica USI Para Todos

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 148, Jardim Girassol, Americana.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h.

WhatsApp: (19) 99561-4768.

Instagram: @oticausiparatodos

Site: usiparatodos.com.br