Em agosto de 2021, a Divina Terra chegou à cidade de Americana para comodidade de quem não abre mão de se alimentar com produtos saudáveis, saborosos e de qualidade garantida. Agora, o que era bom ficou ainda melhor, pois o empreendimento está de casa nova. Desde o início desse mês, a Divina Terra está atendendo na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.090, Vila Israel. Nesse novo endereço, a estrutura está mais ampla.

O mix de produtos está ainda mais completo e diferenciado, com marcas conceituadas no mercado e os últimos lançamentos de produtos. Em resumo, na Divina Terra o cliente encontra tudo o que precisa para manter uma vida saudável. Além disso, um de seus diferenciais é o atendimento consultivo, onde o cliente pode tirar todas as dúvidas sobre os produtos antes de realizar a compra. Para isso, a equipe recebe treinamentos técnicos constantes.

Muita gente já passou para conhecer a nova Divina Terra e, quem ainda não foi, garantimos que vale a pena. O LIBERAL esteve presente na reinauguração e publica alguns momentos. Confira!

08Camila Tenerelli – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

09 O setor a granel possui mais de 170 itens – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

10 A parte de suplementação também é um dos destaques da Divina Terra – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

André Onofre e João Simões – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (35).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Emmanuelle Ferreira – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (22).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Fabiana Vieira Modulo – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (119).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Fábio Quinteiro – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (90).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Gabriele Martin, Aline Santos, Kamila Belli e Leticia Martins – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (73).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Gercino Fernandes com Marilda e Laura – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (105).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Helder Tonucci – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (92).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

João Simões e Helder Tonucci – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (97).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Karla Agostinetto – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (37).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Lailson Ferreira – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (66).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Lanna Vaughan Romano – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (101).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Luccas Gubany e Joyce Pinto Silva – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (84).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Paulo Jesse e Larissa Galvão (Sanavita) REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (8).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Regina Santos, Dirce Pim e Miriam Caro Bignotto – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (43).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (56).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (59).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (60).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (71).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (75).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (76).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (105).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Suellen e Vitor Rahal com Nicolas e Melissa – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (116).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Thaís Bizari, responsável pelo marketing – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (4).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Vanessa Melo – REINAUGURAÇÃO DA DIVINA TERRA (48).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

01 A proprietária, Fabiana Dias Rahal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

02 O novo espaço está localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1090, Vila Israel – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

03 A loja oferece um mix incrível e variado de produtos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

04 Fabiana Dias Rahal celebrando mais uma conquista ao lado dos filhos, Julia e Miguel e do marido, Marcelo Rahal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

05Carol Mayumi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

06 Entre os destaques, produtos zero glúten, zero lactose, zero carbo e zero açúcar – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

07Suellen e Vitor Rahal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Divina Terra é uma loja para todos, com produtos para toda a família, são diversos setores, como gourmet, zero glúten, zero lactose, zero açúcar, veganos, suplementos e vitaminas, acessórios para o dia a dia, refrigerados e congelados, e um setor a granel, com mais de 170 tipos de produtos”, disse Fabiana Dias Rahal, proprietária da franquia Divina Terra de Americana.

DIVINA TERRA

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.090, Vila Israel – Americana

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, e aos sábados, das 9h às 13h.

WhatsApp/telefone (delivery): 3648-7920