Rede São Vicente inaugura loja em Piracicaba

Localizada na Avenida 31 de março, 741, no bairro Pauliceia, a unidade teve investimento de R$ 12 milhões

A rede Supermercados São Vicente inaugurou essa semana a sua primeira loja em Piracicaba, a 18º da rede americanense, que continua com seu projeto de expansão no Estado de São Paulo.

Localizada na Avenida 31 de março, 741, no bairro Pauliceia, a unidade teve investimento de R$ 12 milhões. Uma curiosidade interessante para destacar na semana do Dia Internacional da Mulher é que 66% do quadro de colaboradores é formado por mulheres, sendo 200 novos empregos diretos e 50 indiretos.

Entre os destaques na nova loja, corredores amplos, ar-condicionado, assim como a comunicação visual moderna que segue o padrão das demais lojas da rede, além da preocupação com o desenvolvimento sustentável, com a utilização de energia renovável e a captação de água para reutilização.

Entre os queridinhos dos clientes, Espaço Café e o SV Oriental têm posição de destaque. Mantendo a tradição, os checkouts de autoatendimento também fazem parte do projeto pensado para garantir agilidade e bem-estar aos clientes. O Grupo Liberal esteve presente registrando. Confira!

Sobre a loja

Com área de venda de mais de 1.925 metros quadrados e 5.800 metros quadrados de área construída, a loja oferece variado mix de produtos para atender toda a família: hortifruti, açougue nota dez, padaria, rotisseria, adega com rótulos nacionais e internacionais, bebidas especiais, espaço com alimentos saudáveis e amplo sortimento de produtos importados e exclusivos.