Realize Buffet e Eventos: pronto para produzir sonhos!

Conforme anunciado pelo LIBERAL, o Realize Buffet e Eventos inaugurou oficialmente no dia 24 de julho. O espaço, comandado pela cerimonialista Flávia Bertoque e pelo fotógrafo Renan Germano, veio para Americana e região com a principal proposta de oferecer, em um único lugar, pacotes completos para a realização de uma festa.

Instalado em um espaço localizado na Avenida 9 de julho, 809, no bairro São Domingos, o salão comporta 300 convidados e é propício para a realização de todo tipo de evento, como casamentos, aniversários, bodas, festas corporativas, debuts e até infantis.

Os proprietários contam que, além do salão, ao fechar o pacote com o Realize, o cliente terá à disposição, buffet, decoração, DJ, som e iluminação, e claro, fotografia e cerimonial.

Com o propósito de realizar sonhos, o empreendimento está com agenda aberta para 2022 e ainda possui algumas datas em 2021. Portanto, para quem pretende fazer uma festa, vale a pena consultar as propostas.

Com o know-how de mais de 12 anos de mercado dela, unido à perfeccionismo e alto astral dele, o salão é fruto de um sonho antigo de seus proprietários, que teve o investimento dos pais de Flávia, dona Maria Aparecida de Oliveira Ferreira e José Roberto Ferreira, para poder acontecer.

Como a própria Flávia gosta de repetir o trecho de sua música preferida, ficamos com esse recado final. “Deus ainda realiza sonhos, então, volte a sonhar!”. Confira nas fotos um pouco de como foi a inauguração para convidados.

Fornecedores:

– Decoração de casamento Realize

– Decoração infantil Projetos Festeiros

– Dj Borasom

– Bartender Drink in Kombi

– Cascata de chocolate Hello Festas e Eventos

– Robôs Invasão Megatron

– Personagens Portal Anamon

– Doces finos Thais Doces

– Doces personalizados Neide Doces

– Bolo Bel bolos

– Salgados Germano’s Salgados

– Fotografia Arthur Pinheiro

– Filmagem Josyelen Azevedo Filmes

– Totem de foto Na Cabine

– Segurança Fort’s Segurança

– Biscuit Márcia

– Papelaria criativa Vanessa

– Salão de beleza Perfil Coiffeurr.