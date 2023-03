Para celebrar, família Camacho, proprietária da loja, promoveu uma festa com direito a bolo

Há 50 anos a Rafael Magazine faz jus ao slogan que se popularizou como “a loja do homem elegante”. Com uma bela história marcada por muito trabalho, atenção às novidades do mercado, garantia de qualidade e atendimento personalizado, o empreendimento desenvolveu um mercado segmentado na oferta de produtos para a moda masculina.

Para celebrar as cinco décadas de moda, elegância e história, a família Camacho, proprietária e fundadora da loja, promoveu uma celebração muito especial, com a presença de clientes de longa-data, decoração, bolo e até a entrega de uma moção de aplausos pelos 50 anos de presença comercial na cidade, reconhecimento oferecido pela Câmara Municipal. Confira nas fotos produzidas pelo LIBERAL um pouco de como foi esse dia histórico.

Grandes diferenciais

Os produtos da Rafael Magazine são para os homens de todas as idades que valorizam roupas de qualidade com tecidos e confecções que garantem conforto e bom caimento. Com um mix diferenciado composto por produtos de marcas consagradas como Highstil, Apa, Aleatory, Docthos, Fideli e Catucci Jeans, a empresa está cada dia melhor. Além disso, os ajustes finos de roupas comercializadas na loja são por conta da casa.

Um pouco de história

Familiar, o empreendimento iniciou suas atividades de alfaiataria em 1973, pelo alfaiate Elizeu Camacho, na tradicional Rua Rio Branco, localizada na região central de Americana. A princípio, a família Camacho oferecia apenas alfaiataria na prestação de serviços de confecção de roupas, contudo, com o tempo foi ampliando sua atuação comercial na região. Em 1999, a oportunidade de iniciar o mesmo modelo de sucesso na região de Indaiatuba, também foi um importante marco para a história do Rafael Magazine.

Sempre atentos à mudança de comportamento do consumidor e ao avanço das novas técnicas de confecção de vestuário em série, o negócio expandiu para a comercialização de linha de camisas, calças, ternos e todos os acessórios que compõe o estilo do homem tradicional e contemporâneo.

Neste cenário, o negócio deixou de ser alfaiataria para se tornar uma loja multimarcas, que além de ser especialista em roupas de qualidade, também veste homens de todas as idades e tamanhos especiais. Comandado atualmente pelo empresário José Antonio Camacho e seu sobrinho Rafael Camacho, o empreendimento comercializa desde camisetas até blazers.

Você encontra na Rafael Magazine:

Camisetas

Camisas Sociais

Calças

Blazer masculino

Ternos

Gravatas

Cuecas

Meias

Cintos

Linha Slim Fit

Linha Social

Linha Casual Day

Linha para tamanhos especiais

Rafael Magazine

Endereço: Rua Washington Luiz, 435, Centro, Americana

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h

WhatsApp: (19) 97116 5466

Site: www.rafaelmagazine.com.br

Instagram: @rafael.magazine