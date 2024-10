A paixão e o sonho de trabalhar com a preparação de carros uniram os sócios e empresários Matheus Rogério Pinto de Lima e Mário Gerson Danilow Júnior. Com o apoio de suas respectivas esposas, Amanda dos Reis Paixão e Andressa Alexandra Leopoldo Danilow, eles fundaram a Pro One Performance. A empresa, localizada no Distrito Industrial de Santa Bárbara d’Oeste, oferece uma ampla gama de serviços automotivos em um só lugar, desde lavagens simples até manutenções completas, com destaque para serviços premium, personalização e remapeamento de centrais eletrônicas, considerado pelos sócios o “campeão” de demanda.

De acordo com os proprietários, os clientes se identificam com eles pela paixão por carros esportivos e pela busca por velocidade. Para marcar a inauguração do espaço, organizaram uma festa com a presença de cerca de 210 pessoas. Durante o evento, além de apresentarem os serviços da Pro One, compartilharam novas tendências e inovações do mercado automotivo. “Fechamos parcerias com grandes empresas e apresentamos nosso dinamômetro 4×4/4×2 da Dynotron. Os clientes ficaram completamente encantados com nossa estrutura completa, que oferece soluções para todas as necessidades de um carro”, declararam ao LIBERAL. Estivemos presentes registrando o evento. Confira!

Os proprietários, Matheus Rogério Pinto de Lima e Amanda dos Reis Paixão com Alexandra Leopoldo Danilow e Mário Gerson Danilow Júnior – Foto: Leonardo Matos_Liberal Amanda Ronchi e Lucas Mendes – Foto: Leonardo Matos_Liberal Carlos Eduardo Mesquita e Luiz Gustavo Cruz (Luduz) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Cláudio Cracco, Serginho Ismarel e Antônio Júnior – Foto: Leonardo Matos_Liberal Cristina Agnelli e Osvaldo Luiz – Foto: Leonardo Matos_Liberal Eduardo Sampaio (Elétrica em Geral Sampaios) e Fábio Medeiros – Foto: Leonardo Matos_Liberal Felipe Munhoz e Denis Cavenaghi – Foto: Leonardo Matos_Liberal Graziela Alves e José Renato Lanzi – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Inauguração Pro One Performance – Foto: Leonardo Matos_Liberal Jéssica e Rogério Dantas – Foto: Leonardo Matos_Liberal João Gabriel e Sueli Fortaleza – Foto: Leonardo Matos_Liberal Júlio Batista e Anderson Rodrigues – Foto: Leonardo Matos_Liberal Kauan Braga, Karoline Brito, Soraia Brito, Luciano Brito, Karen Brito e Leonardo Pertile Mendes (Dynotron) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Letícia Secco e Lucas Solera – Foto: Leonardo Matos_Liberal Luiz Gustavo Cruz e Carlos Eduardo Mesquita (Luduz) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Marlene e José Augusto Catapani – Foto: Leonardo Matos_Liberal Raul Araújo e Lucas Paixão – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ronald Gutierrez, Erick Almeida, Renata Almeida, Marcelo de Paula e Janus Janusckiewicz (Liqui Moly) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Samira Rodrigues e Diego Rodrigues (GT Rodas) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Silvana Degrande, Paula Paixão e Graziela Alves – Foto: Leonardo Matos_Liberal Suellen Rocha com Filipe Rocha e Filipe Rocha Filho – Foto: Leonardo Matos_Liberal Thaina Andrade, Natália Camuri e Matheus Leitão – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Serviços Oferecidos

Manutenção geral em toda a linha de veículos premium, nacionais e importados

Troca de óleo de câmbio automático

Reparo e higienização de ar-condicionado

Reparo em sensores de pressão de pneus

Calibração de módulos

Reprogramação de centrais eletrônicas (ECU)

Escapamentos em inox e titânio

Reprogramação de TCU (módulo de câmbio)

Instalação de intake e filtros esportivos

Dinamômetro 4×4

Lavagem detalhada

Embelezamento automotivo

PPF (Paint Protection Film)

Envelopamentos

Projetos especiais

Check-list da festa

Atração musical: Filipe Garrido e banda

Buffet: Malu Buffet – Festas e Eventos

Cerimonialista: Michelle Weber

Parceiros oficiais: Liqui Moly, Mahovi e Luduz

Pro One Performance