O objetivo de trazer algo diferente para a moda feminina em Americana foi atingido pela Maison Madu. Fruto do sonho da jovem empreendedora Maria Eduarda Cosin, em parceria com sua mãe, a empresária Juliana Jacometo, o espaço oferece produtos para adolescentes e jovens, com a exclusividade de marcas como My Favorite Things, além de atender mulheres em geral, com marcas como Amarante, que apresenta peças exclusivas assinadas por estilistas.

Independentemente dos perfis e estilos, todas as peças da loja, assim como o atendimento impecável, contam com uma curadoria especializada, que transforma toda compra em um investimento.

Assim, após um ano de mercado, a Maison Madu se tornou referência e a data foi comemorada com carinho e festa. O evento, realizado durante toda a tarde, atraiu cerca de 100 pessoas, com destaque para a presença dos representantes do Grupo La Moda/Lança Perfume. O encontro, delicioso, reuniu proprietárias, clientes e amigas, sendo regado a muito champanhe, servido pelo carrinho de espumante da Jk Wine, além das delícias assinadas pela chef Paloma Zocca.

Quem passou por lá para conhecer a nova coleção primavera/verão ainda levou para casa mimos especiais, como o bálsamo para os lábios personalizado e a garrafinha de mini licor Ballena, que fez um super sucesso entre as convidadas. O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!

Amanda Moreira Joaquim – Foto: Leonardo Matos/Liberal Aniversário da Maison Madu – Foto: As empreendedoras Maria Eduarda Cosin e Juliana Jacometo – Foto: Leonardo Matos/Liberal A idealizadora do Maison Madu, Maria Eduarda Cosin – Foto: Leonardo Matos/Liberal Juliana Jacometo, Ivone Artoni Jacometo e Célia Jacometo Mello – Foto: Leonardo Matos/Liberal Mariana Magalhães Boscheiro – Foto: Leonardo Matos/Liberal Elaine Lazarim – Foto: Leonardo Matos/Liberal Elisabete Bataiero e Júlia Lazarim – Foto: Leonardo Matos/Liberal Leticia Evangelista e Bianca Cristina da Silva – Foto: Leonardo Matos/Liberal Rafa Moura e Luisa Campos – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Maison Madu

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 754

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h

Instagram: @maison_madu