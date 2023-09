Diretoria comemorou o primeiro ano de atuação da empresa no Hotel Florença; veja fotos

A última segunda-feira (18), foi um marco na história da AVT – Distribuidora Solar, pois celebrou o primeiro ano de atuação da empresa importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos. O evento aconteceu em uma das salas do Hotel Florença, foi um café da manhã e reuniu cerca de 200 pessoas, todos integradores parceiros.

Na ocasião, a diretoria apresentou novos produtos que passaram a fazer parte do catálogo como: Módulos Osda 555W P-Type e 575W N-Type, itens da tecnologia mais atual do mercado.

Além disso, também foram apresentadas duas marcas novas: Astronergy, com módulos fotovoltaicos (545W e 550W) e Beny – Stringbox. Segundo a diretoria, nesse primeiro ano da empresa, cuja sede é em Americana, o grande destaque foi o rápido crescimento.

“Aprendemos muito sobre o setor de energia renovável e que o mercado de energia solar ainda está só no começo”, afirmam.

Como recordação do momento, os convidados ganharam sacolas repletas de brindes. Além disso, houve o sorteio de um kit gerador fotovoltaico. Apesar de ter nascido atendendo regionalmente, atualmente a AVT- Distribuidora Solar abrange todo o Brasil, sempre com a marca de ajudar as empresas a reduzirem custos e promoverem a sustentabilidade.

O LIBERAL, que teve o prazer de acompanhar com exclusividade o lançamento feito há um ano, também esteve presente na comemoração do primeiro aniversário. Confira!