No dia 16 de fevereiro, a Diretoria Regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) promoveu a primeira reunião plenária do ano. O evento aconteceu na própria sede e começou com um coffee break, seguido de uma explanação sobre o planejamento para 2023.

Na ocasião, o diretor-titular Leandro Zanini apresentou os novos associados, fez um rápido balanço sobre as ações em 2022 e também cedeu a palavra para os grupos de trabalho, como o NPC (Núcleo de Pessoas e Cultura), comandado pela empresária Cleusa Ruis, o NJE (Núcleo dos Jovens Empreendedores), comandado pelo empresário Pedro Marin, e o representante da regional do Ciesp no Departamento Jurídico de São Paulo, o advogado Alexandre Almeida.

Cerca de 30 empresários participaram do momento. Como de praxe, este ano as plenárias continuarão acontecendo bimestralmente, portanto, a próxima está marcada para abril.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Antes disso, no dia 8, às 9h, acontecerá também na sede da entidade a palestra “Os Desafios das Mulheres no Mercado de Trabalho”. Super relevante, a apresentação será comandada por Ariane Ventura e terá cunho celebrativo ao Dia Internacional da Mulher.