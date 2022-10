Primavera na Decor Home

Maior loja de decoração de Americana abriu a estação com um evento de boas-vindas

A maior loja de decoração de Americana abriu a temporada de primavera com um movimentado evento de boas-vindas que atraiu mais de 60 pessoas até o empreendimento. Localizada no “coração” da Avenida Nossa Senhora de Fátima, a Decor Home é considerada uma das melhores lojas do mercado, afinal, oferece aos clientes uma ampla gama de opções que vão de cortinas e almofadas, passando por móveis, papel de parede, utensílios domésticos e muito mais, como lista de casamento e ambientação em residências.

Já a proposta da ação, idealizada por Irani e Bruno Turqueto, em parceria com o assessor Amaury Hernandez e o TopDecor, tinha como objetivo reunir convidados para um encontro corporativo que reunisse arquitetos e designers em um happy hour. Além de saudar a estação mais florida do ano, o evento serviu para que alguns profissionais da área pudessem conhecer um pouco mais de perto tudo que a Decor Home pode oferecer.

Curiosamente, por mais incrível que pareça, mesmo estando há um ano e quatro meses atuando em novo endereço, alguns ainda não tinham tido a oportunidade de visitar o espaço, que em 2022 celebra 20 anos de história.

Destaque para a deliciosa mesa decor food desenvolvida por Carol Carvalho Casa e Estilo, que estava de agradar os olhos e os paladares. O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!